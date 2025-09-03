Паркер зробив несподіваний комплімент Усику

Джозеф Паркер відповідає на запитання. Кадр із відео

Тимчасовий чемпіон WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер відреагував на відео, що з'явилося в мережі, де Олександр Усик танцює. Кадри викликали дискусію, адже раніше команда українця посилалася на травму під час перенесення переговорів.

WBO зажадала від абсолютного чемпіона надати оновлений медичний висновок, що поставило під сумнів подальший хід підготовки до бою, повідомляє BoxingScene.

На цьому тлі увага до ролі Джозефа Паркера в титульному протистоянні ще більше зросла. Новозеландський боксер зазначив, що не бачить у поведінці Олександра Усика нічого поганого. За його словами, подібні моменти — частина життя спортсмена, а головне, що вирішувати ситуацію буде федерація.

Олександр Усик під час матчу "Полісся".

Що Паркер сказав про танець Усика

Тимчасовий чемпіон за версією WBO зізнався, що йому було приємно побачити українця в прекрасному настрої. Паркер визнав, що кожен спортсмен має право на відпочинок. Усик не зобов'язаний виходити на ринг через кожні кілька місяців.

"Усик чудовий танцюрист, і, як спортсмен, він має право радіти життю. Якщо федерація вважатиме за потрібне провести розслідування, це їхнє рішення. Я ж зосереджений на тренуваннях і дуже хочу провести бій або з Усиком, або з іншим суперником із найкращих 10 у світі", — заявив Паркер.

