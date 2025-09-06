Відео
Головна Спорт Дружина Усика показала зворушливі фото з молодшою донькою

Дружина Усика показала зворушливі фото з молодшою донькою

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 13:35
Олександр Усик виявився ніжним та люблячим батьком — фото
Олександр та Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина Олександра Усика опублікувала серію нових фотографій, на яких чемпіон світу з боксу проводить час із сім'єю. На знімках теплі кадри з молодшою донькою, прогулянка у візочку та моменти домашнього затишку.

Фото одразу викликали жваву реакцію підписників в Instagram.

Читайте також:

Фанати зазначили, що Олександр Усик залишається таким самим енергійним та щирим поза рингом, а сімейні кадри лише підкреслили його роль не тільки як спортсмена, а і як турботливого батька.

Александр Усик и Екатерина Усик
Усик із молодшою донькою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Публікація збіглася з періодом паузи в його кар'єрі. Зараз навколо Усика триває обговорення наступного бою: WBO ухвалила рішення не відбирати в нього пояс, і українець залишається абсолютним чемпіоном щонайменше до кінця 2025 року.

Сім'я — тил чемпіона

Поки в професійній кар'єрі вирішуються організаційні питання, Усик проводить час із близькими. Прогулянки з дружиною та молодшою донькою стали для нього можливістю відволіктися від напружених переговорів та підготовки до нових поєдинків.

Александр и Екатерина Усик
Олександр та Катерина Усик із дитиною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Фанати вже відзначили, що такі публікації додають людського тепла в образ чемпіона. Усик продовжує залишатися в центрі уваги не тільки як легенда боксу, а і як людина, для якої сім'я — найважливіша частина життя.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Усик знявся у фільмі, який уже показали на Венеційському кінофестивалі.

Також чемпіон світу з боксу може відновити футбольну кар'єру, у "Поліссі" розраховують на Олександра Усика.

спорт Олександр Усик бокс українські боксери Катерина Усик
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
