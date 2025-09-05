Відео
Головна Спорт Ротань пояснив роль Усика в Поліссі

Ротань пояснив роль Усика в Поліссі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 12:02
Вусик отримав ігрову роль у Поліссі — що розповів Ротань
Олександр Усик із футболістами "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань поділився своїм баченням ролі Олександра Усика в клубі. За його словами, присутність абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі мотивує всю команду.

Ротань не виключив того, що Усик гратиме за "Полісся" в офіційних матчах, повідомляє YouTube-канал "GG.Спорт".

Читайте також:

Наставник житомирської команди зазначив, що у складі "Полісся" може знадобитися форвард силового типу, і Олександр Усик готовий до цього виклику. Така фігура створює додаткову конкуренцію та демонструє унікальний приклад для молодих гравців.

Александр Усик
Олександр Усик працює з м'ячем. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Чи буде Усик грати за "Полісся"

Ротань наголосив, що боксер своїм способом життя та дисципліною показує цінність праці та прагнення до мети. Його досвід та ставлення до справи, вважає тренер, надихають не тільки боксерів, а й футболістів.

"Олександр Усик — це приклад того, як людина йде до своєї мети через щоденну працю. Ми раді, що він поруч із нашою командою та готовий допомогти в потрібний момент. Для гравців це велика мотивація бачити поруч такого чемпіона. Звісно, у нього буде ігровий час, адже такі люди не можуть залишатися осторонь", — запевнив Ротань.

Проте головну увагу боксер продовжує приділяти іншим поєдинкам. Чемпіон світу з боксу Олександр Усик буде змушений вийти на ринг до кінця 2025 року, щоб не втратити один зі своїх поясів.

Нагадаємо, відомий боксер порадив Олександру Усику завершити кар'єру та назвав важливу причину для такого рішення.

Майбутній суперник українця, новозеландець Джозеф Паркер, поділився думкою про те, що Олександр Усик уникає поєдинку з ним.

спорт Олександр Усик бокс Руслан Ротань Полісся
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
