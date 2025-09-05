Ротань рассказал, когда Усик будет играть за Полесье

Александр Усик с футболистами "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань поделился своим видением роли Александра Усика в клубе. По его словам, присутствие абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе мотивирует всю команду.

Ротань не исключил того, что Усик будет играть за "Полесье" в официальных матчах, сообщает YouTube-канал "GG.Спорт".

Наставник житомирской команды отметил, что в составе "Полесья" может потребоваться форвард силового типа, и Александр Усик готов к этому вызову. Такая фигура создает дополнительную конкуренцию и демонстрирует уникальный пример для молодых игроков.

Александр Усик работает с мячом. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Будет ли Усик играть за "Полесье"

Ротань подчеркнул, что боксер своим образом жизни и дисциплиной показывает ценность труда и стремления к цели. Его опыт и отношение к делу, считает тренер, вдохновляют не только боксёров, но и футболистов.

"Александр Усик — это пример того, как человек идет к своей цели через ежедневный труд. Мы рады, что он рядом с нашей командой и готов помочь в нужный момент. Для игроков это большая мотивация видеть рядом такого чемпиона. Конечно, у него будет игровое время, ведь такие люди не могут оставаться в стороне", — заверил Ротань.

Однако главное внимание боксер продолжает уделять другим поединкам. Чемпион мира по боксу Александр Усик будет вынужден выйти на ринг до конца 2025 года, чтобы не потерять один из своих поясов.

Напомним, известный боксер посоветовал Александру Усику завершить карьеру и назвал важную причину для такого решения.

Будущий соперник украинца, новозеландец Джозеф Паркер, поделился мнением о том, что Александр Усик избегает поединка с ним.