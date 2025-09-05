Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ротань объяснил роль Усика в Полесье

Ротань объяснил роль Усика в Полесье

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 12:02
Ротань рассказал, когда Усик будет играть за Полесье
Александр Усик с футболистами "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань поделился своим видением роли Александра Усика в клубе. По его словам, присутствие абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе мотивирует всю команду.

Ротань не исключил того, что Усик будет играть за "Полесье" в официальных матчах, сообщает YouTube-канал "GG.Спорт". 

Реклама
Читайте также:

Наставник житомирской команды отметил, что в составе "Полесья" может потребоваться форвард силового типа, и Александр Усик готов к этому вызову. Такая фигура создает дополнительную конкуренцию и демонстрирует уникальный пример для молодых игроков. 

Александр Усик
Александр Усик работает с мячом. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Будет ли Усик играть за "Полесье"

Ротань подчеркнул, что боксер своим образом жизни и дисциплиной показывает ценность труда и стремления к цели. Его опыт и отношение к делу, считает тренер, вдохновляют не только боксёров, но и футболистов.

"Александр Усик — это пример того, как человек идет к своей цели через ежедневный труд. Мы рады, что он рядом с нашей командой и готов помочь в нужный момент. Для игроков это большая мотивация видеть рядом такого чемпиона. Конечно, у него будет игровое время, ведь такие люди не могут оставаться в стороне", — заверил Ротань. 

Однако главное внимание боксер продолжает уделять другим поединкам. Чемпион мира по боксу Александр Усик будет вынужден выйти на ринг до конца 2025 года, чтобы не потерять один из своих поясов. 

Напомним, известный боксер посоветовал Александру Усику завершить карьеру и назвал важную причину для такого решения. 

Будущий соперник украинца, новозеландец Джозеф Паркер, поделился мнением о том, что Александр Усик избегает поединка с ним. 

спорт Александр Усик бокс Руслан Ротань Полесье
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации