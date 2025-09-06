Жена Усика показала, как выглядит младшая дочь чемпиона по боксу

Жена Усика показала трогательные фото с младшей дочерью
Жена Александра Усика опубликовала серию новых фотографий, на которых чемпион мира по боксу проводит время с семьей. На снимках теплые кадры с младшей дочерью, прогулка в коляске и моменты домашнего уюта.
Фото сразу вызвали живую реакцию подписчиков в Instagram.
Фанаты отметили, что Александр Усик остается таким же энергичным и искренним вне ринга, а семейные кадры лишь подчеркнули его роль не только как спортсмена, но и как заботливого отца.
Публикация совпала с периодом паузы в его карьере. Сейчас вокруг Усика продолжается обсуждение следующего боя: WBO приняла решение не отбирать у него пояс, и украинец остаётся абсолютным чемпионом как минимум до конца 2025 года.
Семья — тыл чемпиона
Пока в профессиональной карьере решаются организационные вопросы, Усик проводит время с близкими. Прогулки с женой и младшей дочерью стали для него возможностью отвлечься от напряженных переговоров и подготовки к новым поединкам.
Фанаты уже отметили, что такие публикации добавляют человеческого тепла в образ чемпиона. Усик продолжает оставаться в центре внимания не только как легенда бокса, но и как человек, для которого семья — важнейшая часть жизни.
Напомним, недавно Александр Усик снялся в фильме, который уже показали на Венецианском кинофестивале.
Также чемпион мира по боксу может возобновить футбольную карьеру, в "Полесье" рассчитывают на Александра Усика.
