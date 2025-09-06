Видео
Главная Спорт Жена Усика показала трогательные фото с младшей дочерью

Жена Усика показала трогательные фото с младшей дочерью

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 13:35
Жена Усика показала, как выглядит младшая дочь чемпиона по боксу
Александр и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Жена Александра Усика опубликовала серию новых фотографий, на которых чемпион мира по боксу проводит время с семьей. На снимках теплые кадры с младшей дочерью, прогулка в коляске и моменты домашнего уюта.

Фото сразу вызвали живую реакцию подписчиков в Instagram.

Читайте также:

Фанаты отметили, что Александр Усик остается таким же энергичным и искренним вне ринга, а семейные кадры лишь подчеркнули его роль не только как спортсмена, но и как заботливого отца. 

Александр Усик и Екатерина Усик
Усик с младшей дочерью. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Публикация совпала с периодом паузы в его карьере. Сейчас вокруг Усика продолжается обсуждение следующего боя: WBO приняла решение не отбирать у него пояс, и украинец остаётся абсолютным чемпионом как минимум до конца 2025 года.

Семья — тыл чемпиона

Пока в профессиональной карьере решаются организационные вопросы, Усик проводит время с близкими. Прогулки с женой и младшей дочерью стали для него возможностью отвлечься от напряженных переговоров и подготовки к новым поединкам. 

Александр и Екатерина Усик
Александр и Екатерина Усик с ребенком. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Фанаты уже отметили, что такие публикации добавляют человеческого тепла в образ чемпиона. Усик продолжает оставаться в центре внимания не только как легенда бокса, но и как человек, для которого семья — важнейшая часть жизни. 

Напомним, недавно Александр Усик снялся в фильме, который уже показали на Венецианском кинофестивале. 

Также чемпион мира по боксу может возобновить футбольную карьеру, в "Полесье" рассчитывают на Александра Усика. 

спорт Александр Усик бокс украинские боксеры Катерина Усик
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
