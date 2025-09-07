Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відео наслідків російського удару по будинку, де живе Судаков

Відео наслідків російського удару по будинку, де живе Судаков

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 12:52
Російська атака на Київ: пошкоджено будинок футболіста збірної України Судакова
Георгій та Єлизавета Судакови. Фото: instagram.com/lizasudakova11

В ніч проти 7 вересня Росія завдала по Києву черговий комбінований удар з використанням безпілотників та ракет. В результаті атаки постраждав будинок, де мешкає футболіст збірної України та лісабонської "Бенфіки" Георгій Судаков.

Про це повідомила дружина Судакова Єлизавета в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Постраждав будинок Судакова

Георгій наразі знаходиться в розташуванні збірної України та готується до матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану. В багатоквартирному будинку в Києві, де знаходиться його квартира, перебувала вагітна дружина Єлизавета, яка зняла пошкодження на камеру.

На відео видно, що великих пошкоджень зазнала прибудинкова територія, де багато уламків та знищені автомобілі мешканців.

Судаков поглузував з того, що росіяни тепер скажуть про військову техніку, яка може знаходитись в будинку.

Нагадаємо, столичне "Динамо" змогло підсилити "Полісся" — житомиряни організували два топові трансфери.

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик виявився хорошим батьком.

Київ російські війська обстріли Георгій Судаков ракетний удар
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації