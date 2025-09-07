Російська атака на Київ: пошкоджено будинок футболіста збірної України Судакова

Георгій та Єлизавета Судакови. Фото: instagram.com/lizasudakova11

В ніч проти 7 вересня Росія завдала по Києву черговий комбінований удар з використанням безпілотників та ракет. В результаті атаки постраждав будинок, де мешкає футболіст збірної України та лісабонської "Бенфіки" Георгій Судаков.

Про це повідомила дружина Судакова Єлизавета в Instagram.

Постраждав будинок Судакова

Георгій наразі знаходиться в розташуванні збірної України та готується до матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану. В багатоквартирному будинку в Києві, де знаходиться його квартира, перебувала вагітна дружина Єлизавета, яка зняла пошкодження на камеру.

На відео видно, що великих пошкоджень зазнала прибудинкова територія, де багато уламків та знищені автомобілі мешканців.

Судаков поглузував з того, що росіяни тепер скажуть про військову техніку, яка може знаходитись в будинку.

