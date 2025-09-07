Видео
Главная Спорт Видео последствий российского удара по дому, где живет Судаков

Видео последствий российского удара по дому, где живет Судаков

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 12:52
Россияне нанесли удар по дому, где пребывала жена Судакова — видео
Георгий и Елизавета Судаковы. Фото: instagram.com/lizasudakova11

В ночь на 7 сентября Россия нанесла по Киеву очередной комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет. В результате атаки пострадал дом, где живет футболист сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Георгий Судаков.

Об этом сообщила жена Судакова Елизавета в Instagram.

Читайте также:

Пострадал дом Судакова

Георгий сейчас находится в расположении сборной Украины и готовится к матчу квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана. В многоквартирном доме в Киеве, где находится его квартира, находилась беременная жена Елизавета, которая сняла повреждения на камеру.

На видео видно, что сильно повреждена придомовая территория, где много обломков и уничтожены автомобили жильцов.

Судаков же посмеялся над тем, что россияне теперь скажут о военной технике, которая может находиться в доме.

Напомним, столичное "Динамо" смогло усилить "Полесье" — житомиряне организовали два топовых трансфера.

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик оказался хорошим отцом.

Киев российские войска обстрелы Георгий Судаков ракетный удар
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
