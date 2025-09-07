Российский удар по Киеву повредил известную столичную арену
Российская Федерация в ночь на 7 сентября атаковала Киев. Повреждения получила не только жилая инфраструктура, в частности дом где живет футболист "Бенфики" Георгий Судаков, но и спортивная.
Хоккейный клуб "Сокол" сообщил, что пострадала их домашняя арена.
Пострадала спортивная инфраструктура Киева
В результате ночной российской атаки на Киев, пострадал каток АТЭК в Святошинском районе Киева.
Взрывная волна выбила окна здания и повредила фасад. Обошлось без жертв.
Из-за повреждений была отменена тренировка "Сокола", который готовится к новому сезону и вернулся на арену после турне в Словакии и Польше.
В клубе заявили, что прилагают усилия для скорейшего устранения последствий.
Также "Сокол" выразил соболезнования семьям пострадавших от удара по Киеву и призвал к единству.
