Арена АТЭК. Фото: ХК "Сокол"

Российская Федерация в ночь на 7 сентября атаковала Киев. Повреждения получила не только жилая инфраструктура, в частности дом где живет футболист "Бенфики" Георгий Судаков, но и спортивная.

Хоккейный клуб "Сокол" сообщил, что пострадала их домашняя арена.

Арена АТЭК. Фото: "Сокол"

Пострадала спортивная инфраструктура Киева

В результате ночной российской атаки на Киев, пострадал каток АТЭК в Святошинском районе Киева.

Взрывная волна выбила окна здания и повредила фасад. Обошлось без жертв.

Арена АТЭК. Фото: "Сокол"

Из-за повреждений была отменена тренировка "Сокола", который готовится к новому сезону и вернулся на арену после турне в Словакии и Польше.

В клубе заявили, что прилагают усилия для скорейшего устранения последствий.

Также "Сокол" выразил соболезнования семьям пострадавших от удара по Киеву и призвал к единству.

