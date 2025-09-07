Російський удар по Одесі: зруйновано Палац спорту й зірвано хокейний сезон

РФ сильно пошкодила Палац спорту в Одесі — фото
У ніч на 7 вересня Російська Федерація завдала комбінованого удару по Україні. В його результаті постраждав спортивний об'єкт в Одесі.
Про атаку на "Палац спорту" повідомив хокейний клуб "Шторм-Одеса".
Атаковано "Палац спорту" в Одесі
Хокейний клуб повідомив, що в результаті російського удару по арені ніхто не постраждав. При цьому, арена була сильно пошкоджена.
У вересні "Палац спорту" готувався до заливки льоду, щоб прийняти матчі чемпіонату та Кубку України та дозволити "Шторму" почати новий сезон.
Перед новим сезоном "Шторм" збирався переїхати в інше місто, бо побоювався, що команді не дадуть провести сезон, але пізніше "Палац спорту" повідомив, що з їх боку ніяких проблем немає. Готувалася заливка льоду і команда, начебто, змінила рішення.
Раніше Україна через ракетні удари втратила льодові арени в Маріуполі, Дружківці, в які були влучання.
Нагадаємо, житомирське "Полісся" підписало чинного та колишнього гравців "Динамо" — обидва одесити.
