Російський удар по Одесі: зруйновано Палац спорту й зірвано хокейний сезон

Палац спорту в Одесі. Фото: "Шторм-Одеса"

У ніч на 7 вересня Російська Федерація завдала комбінованого удару по Україні. В його результаті постраждав спортивний об'єкт в Одесі.

Про атаку на "Палац спорту" повідомив хокейний клуб "Шторм-Одеса".

Реклама

Читайте також:

Палац спорту в Одесі. Фото: "Шторм-Одеса"

Атаковано "Палац спорту" в Одесі

Хокейний клуб повідомив, що в результаті російського удару по арені ніхто не постраждав. При цьому, арена була сильно пошкоджена.

У вересні "Палац спорту" готувався до заливки льоду, щоб прийняти матчі чемпіонату та Кубку України та дозволити "Шторму" почати новий сезон.

Палац спорту в Одесі. Фото: "Шторм-Одеса"

Перед новим сезоном "Шторм" збирався переїхати в інше місто, бо побоювався, що команді не дадуть провести сезон, але пізніше "Палац спорту" повідомив, що з їх боку ніяких проблем немає. Готувалася заливка льоду і команда, начебто, змінила рішення.

Раніше Україна через ракетні удари втратила льодові арени в Маріуполі, Дружківці, в які були влучання.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" підписало чинного та колишнього гравців "Динамо" — обидва одесити.

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик виявився люблячим батьком.