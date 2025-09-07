Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт РФ сильно пошкодила Палац спорту в Одесі — фото

РФ сильно пошкодила Палац спорту в Одесі — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 13:53
Російський удар по Одесі: зруйновано Палац спорту й зірвано хокейний сезон
Палац спорту в Одесі. Фото: "Шторм-Одеса"

У ніч на 7 вересня Російська Федерація завдала комбінованого удару по Україні. В його результаті постраждав спортивний об'єкт в Одесі.

Про атаку на "Палац спорту" повідомив хокейний клуб "Шторм-Одеса".

Реклама
Читайте також:
Палац спорта в Одессе
Палац спорту в Одесі. Фото: "Шторм-Одеса"

Атаковано "Палац спорту" в Одесі

Хокейний клуб повідомив, що в результаті російського удару по арені ніхто не постраждав. При цьому, арена була сильно пошкоджена.

У вересні "Палац спорту" готувався до заливки льоду, щоб прийняти матчі чемпіонату та Кубку України та дозволити "Шторму" почати новий сезон.

Палац спорта в Одессе
Палац спорту в Одесі. Фото: "Шторм-Одеса"

Перед новим сезоном "Шторм" збирався переїхати в інше місто, бо побоювався, що команді не дадуть провести сезон, але пізніше "Палац спорту" повідомив, що з їх боку ніяких проблем немає. Готувалася заливка льоду і команда, начебто, змінила рішення.

Раніше Україна через ракетні удари втратила льодові арени в Маріуполі, Дружківці, в які були влучання.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" підписало чинного та колишнього гравців "Динамо" — обидва одесити.

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик виявився люблячим батьком.

Одеса обстріли Хокей ракетний удар Шторм-Одеса
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації