Главная Спорт РФ сильно повредила Дворец спорта в Одессе — фото

РФ сильно повредила Дворец спорта в Одессе — фото

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 13:53
Российский удар может оставить Одессу без хоккея на следующий сезон
Дворец спорта в Одессе. Фото: "Шторм-Одесса"

В ночь на 7 сентября Российская Федерация нанесла комбинированный удар по Украине. В результате пострадал спортивный объект в Одессе.

Об атаке на "Дворец спорта" сообщил хоккейный клуб "Шторм-Одесса".

Читайте также:
Палац спорта в Одессе
Дворец спорта в Одессе. Фото: "Шторм-Одесса"

Атакован "Дворец спорта" в Одессе

Хоккейный клуб сообщил, что в результате российского удара по арене никто не пострадал. При этом, арена была сильно повреждена.

В сентябре "Дворец спорта" готовился к заливке льда, чтобы принять матчи чемпионата и Кубка Украины и позволить "Шторму" начать новый сезон.

Палац спорта в Одессе
Дворец спорта в Одессе. Фото: "Шторм-Одесса"

Перед новым сезоном "Шторм" собирался переехать в другой город, так как опасался, что команде не дадут провести сезон, но позже "Дворец спорта" сообщил, что с их стороны никаких проблем нет. Готовилась заливка льда и команда, вроде бы, изменила решение.

Ранее Украина из-за ракетных ударов потеряла ледовые арены в Мариуполе, Дружковке, в которые были попадания.

Напомним, житомирское "Полесье" подписало действующего и бывшего игроков "Динамо" — оба одесситы.

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик оказался любящим отцом.

Одесса обстрелы Хоккей ракетный удар Шторм-Одесса
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
