Усик проведе обов’язковий бій проти Паркера — рішення WBO

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав ясність щодо свого повернення в ринг. Це не буде 2025-й рік.

Ясність настала після вердикту Всесвітньої боксерської організації (WBO) на прохання Усика дати йому більше часу на проведення захисту чемпіонського поясу.

Усик отримав позитивне рішення

WBO опублікувала рішення, згідно з яким надала Усику 90-денне продовження переговорів щодо обов’язкового захисту, яке почало діяти з 9 серпня 2025 року.

Також WBO дозволила тимчасовому чемпіону Джозефу Паркеру провести добровільний захист проти суперника, затвердженого організацією, протягом цього терміну. Усик натомість зобов’язаний наступний бій провести саме проти Паркера без проміжних поєдинків.

Зазначимо, що 6 вересня було офіційно підтверджено, що Паркер зустрінеться з Фабіо Вордлі 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Цей бій санкціоновано WBO.

Президент WBO раніше запевнив, що титул Усика залишиться чинним щонайменше до кінця року. Однак, згідно з рішенням, очевидно, що Усик буде чемпіоном у 2026 році, оскільки Паркер після Вордлі не битиметься ні з ким іншим до кінця року. Бій новозеландця та українця може пройти в першій половині 2026 року.

