Головна Спорт Усик отримав довгоочікуване рішення щодо своєї кар'єри

Усик отримав довгоочікуване рішення щодо своєї кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 15:12
Усик проведе обов’язковий бій проти Паркера — рішення WBO
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав ясність щодо свого повернення в ринг. Це не буде 2025-й рік.

Ясність настала після вердикту Всесвітньої боксерської організації (WBO) на прохання Усика дати йому більше часу на проведення захисту чемпіонського поясу.

Александр Усик
Олександр Усик з титулами. Фото: Reuters

Усик отримав позитивне рішення

WBO опублікувала рішення, згідно з яким надала Усику 90-денне продовження переговорів щодо обов’язкового захисту, яке почало діяти з 9 серпня 2025 року.

Також WBO дозволила тимчасовому чемпіону Джозефу Паркеру провести добровільний захист проти суперника, затвердженого організацією, протягом цього терміну. Усик натомість зобов’язаний наступний бій провести саме проти Паркера без проміжних поєдинків.

Зазначимо, що 6 вересня було офіційно підтверджено, що Паркер зустрінеться з Фабіо Вордлі 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Цей бій санкціоновано WBO.

Президент WBO раніше запевнив, що титул Усика залишиться чинним щонайменше до кінця року. Однак, згідно з рішенням, очевидно, що Усик буде чемпіоном у 2026 році, оскільки Паркер після Вордлі не битиметься ні з ким іншим до кінця року. Бій новозеландця та українця може пройти в першій половині 2026 року.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" підписало двох відомих одеситів.

Дружина показала, як Усик проводить час з дітьми — претендент на нагороду люблячого батька.

