Усик получил решение WBO по бою с Паркером — когда он состоится

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик получил ясность относительно своего возвращения в ринг. Это не будет 2025-й год.

Ясность наступила после вердикта Всемирной боксерской организации (WBO) на просьбу Усика дать ему больше времени на проведение защиты чемпионского пояса.

Александр Усик с титулами. Фото: Reuters

Усик получил положительное решение

WBO опубликовала решение, согласно которому предоставила Усику 90-дневное продление переговоров по обязательной защите, начавшее действовать с 9 августа 2025 года.

Также WBO разрешила временному чемпиону Джозефу Паркеру провести добровольную защиту против соперника, утвержденного организацией, в течение этого срока. Усик взамен обязан следующий бой провести именно против Паркера без промежуточных поединков.

Отметим, что 6 сентября было официально подтверждено, что Паркер встретится с Фабио Уордли 25 октября на O2 Arena в Лондоне. Этот бой санкционирован WBO.

Президент WBO ранее заверил, что титул Усика останется действующим как минимум до конца года. Однако, согласно решению, очевидно, что Усик будет чемпионом в 2026 году, поскольку Паркер после Уордли не будет драться ни с кем другим до конца года. Бой новозеландца и украинца может пройти в первой половине 2026 года.

