Главная Спорт Усик получил долгожданное решение относительно своей карьеры

Усик получил долгожданное решение относительно своей карьеры

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 15:12
Усик получил решение WBO по бою с Паркером — когда он состоится
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик получил ясность относительно своего возвращения в ринг. Это не будет 2025-й год.

Ясность наступила после вердикта Всемирной боксерской организации (WBO) на просьбу Усика дать ему больше времени на проведение защиты чемпионского пояса.

Усик получил положительное решение

WBO опубликовала решение, согласно которому предоставила Усику 90-дневное продление переговоров по обязательной защите, начавшее действовать с 9 августа 2025 года.

Также WBO разрешила временному чемпиону Джозефу Паркеру провести добровольную защиту против соперника, утвержденного организацией, в течение этого срока. Усик взамен обязан следующий бой провести именно против Паркера без промежуточных поединков.

Отметим, что 6 сентября было официально подтверждено, что Паркер встретится с Фабио Уордли 25 октября на O2 Arena в Лондоне. Этот бой санкционирован WBO.

Президент WBO ранее заверил, что титул Усика останется действующим как минимум до конца года. Однако, согласно решению, очевидно, что Усик будет чемпионом в 2026 году, поскольку Паркер после Уордли не будет драться ни с кем другим до конца года. Бой новозеландца и украинца может пройти в первой половине 2026 года.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
