Зідан може змінити Моурінью в Туреччині

Турецький "Фенербахче" веде переговори з легендарним французьким тренером Зінедіном Зіданом і досяг із ним попередньої угоди. Усі деталі, включно із зарплатою та контрактом, ще обговорюються.

Клуб сподівається оформити його офіційно вже навесні 2026 року, повідомляє FootBoom.

Після звільнення Жозе Моурінью "Фенербахче" розглядав кілька кандидатів, серед яких були Лучано Спаллетті, Анже Постекоглу та Ізмаїл Картал, але все прийшло до Зінедіна. Команда шукає наставника світового формату.

Якщо угода завершиться, клуб сподівається, що повернення Зідана здатне вдихнути нове життя та амбіції. Босфорський уболівальник уже чекає на шоу та зміни на полі.

Нова ера для турецького клубу

Цього літа "Фенербахче" провів вражаючу трансферну кампанію: клуб витратив близько 86 млн євро, включно з гучними придбаннями таких гравців, як Едерсон із "Манчестер Сіті", Мілан Шкріньяр із "ПСЖ", Марко Асенсіо, Едсон Альварес, Керем Актюркоглу, Джон Дюран. Зіркові новачки допоможуть команді включитися в боротьбу за чемпіонство в Туреччині, однак цьому зоряному складу "Фенербахче" необхідний сильний тренер.

Зінедін Зідан — не просто колишній тренер "Реала", а одна з найвпливовіших фігур в історії футболу. Під його керівництвом "королівський клуб" тричі поспіль вигравав Лігу чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу. Зідан — єдиний тренер, який тричі поспіль виграв ЛЧ у сучасному форматі, і автор фантастичної серії з 40 ігор без поразок у чемпіонаті.

