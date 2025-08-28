Динамо веде перемовини з асистентом Зідана Давідом Беттоні

Динамо веде перемовини з тренером, який працював із Зіданом
Керівництво київського "Динамо" продовжує намагатися підсилити тренерський штаб. Раніше команда підписала польського аналітика.
Наразі ж веде перемовини з колишнім асистентом Зінедіна Зідана в мадридському "Реалі", повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
Підсилення, яке може замінити Шовковського
За інформацією джерела, керівництво "Динамо" веде перемовини з французьким фахівцем Давідом Беттоні, який працював з Зіданом.
Француз вже прибув на перемовини з "Динамо", де його розглядають на посаду консультанта.
Останніми роками Беттоні працював головним тренером в "Сьйоні" в Швейцарії та "Клуб Афрікен" в Тунісі. Успіху в цих клубах фахівець не мав.
Беттоні вже був присутній на трибунах стадіону в Любліні, спостерігаючи за тренуванням "Динамо". 28 серпня він планує відвідати матч проти "Маккабі" Тель-Авів у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.
За словами Бурбаса, є припущення, що в майбутньому Беттоні можуть довірити посаду головного тренера киян.
Нагадаємо, "Полісся" Руслана Ротаня підпише відомих новачків із "Динамо" та АПЛ.
У київського "Динамо" малі шанси пройти "Маккабі" Тель-Авів у Лізі Європи — де і коли дивитися матч-відповідь.
Стало відомо, як конфліктують Ілля Забарний та Матвій Сафонов у складі "ПСЖ".
Читайте Новини.LIVE!