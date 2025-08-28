Динамо веде перемовини з асистентом Зідана Давідом Беттоні

Зінедін Зідан та Давід Беттоні. Фото: instagram.com/bettoni_david

Керівництво київського "Динамо" продовжує намагатися підсилити тренерський штаб. Раніше команда підписала польського аналітика.

Наразі ж веде перемовини з колишнім асистентом Зінедіна Зідана в мадридському "Реалі", повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Реклама

Читайте також:

Давід Беттоні. Фото: instagram.com/bettoni_david

Підсилення, яке може замінити Шовковського

За інформацією джерела, керівництво "Динамо" веде перемовини з французьким фахівцем Давідом Беттоні, який працював з Зіданом.

Француз вже прибув на перемовини з "Динамо", де його розглядають на посаду консультанта.

Останніми роками Беттоні працював головним тренером в "Сьйоні" в Швейцарії та "Клуб Афрікен" в Тунісі. Успіху в цих клубах фахівець не мав.

Давід Беттоні. Фото: instagram.com/bettoni_david

Беттоні вже був присутній на трибунах стадіону в Любліні, спостерігаючи за тренуванням "Динамо". 28 серпня він планує відвідати матч проти "Маккабі" Тель-Авів у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

За словами Бурбаса, є припущення, що в майбутньому Беттоні можуть довірити посаду головного тренера киян.

Нагадаємо, "Полісся" Руслана Ротаня підпише відомих новачків із "Динамо" та АПЛ.

У київського "Динамо" малі шанси пройти "Маккабі" Тель-Авів у Лізі Європи — де і коли дивитися матч-відповідь.

Стало відомо, як конфліктують Ілля Забарний та Матвій Сафонов у складі "ПСЖ".