Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо веде перемовини з тренером, який працював із Зіданом

Динамо веде перемовини з тренером, який працював із Зіданом

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 00:12
Динамо веде перемовини з асистентом Зідана Давідом Беттоні
Зінедін Зідан та Давід Беттоні. Фото: instagram.com/bettoni_david

Керівництво київського "Динамо" продовжує намагатися підсилити тренерський штаб. Раніше команда підписала польського аналітика.

Наразі ж веде перемовини з колишнім асистентом Зінедіна Зідана в мадридському "Реалі", повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Реклама
Читайте також:
Давид Беттони
Давід Беттоні. Фото: instagram.com/bettoni_david

Підсилення, яке може замінити Шовковського

За інформацією джерела, керівництво "Динамо" веде перемовини з французьким фахівцем Давідом Беттоні, який працював з Зіданом.

Француз вже прибув на перемовини з "Динамо", де його розглядають на посаду консультанта.

Останніми роками Беттоні працював головним тренером в "Сьйоні" в Швейцарії та "Клуб Афрікен" в Тунісі. Успіху в цих клубах фахівець не мав.

Давид Беттони
Давід Беттоні. Фото: instagram.com/bettoni_david

Беттоні вже був присутній на трибунах стадіону в Любліні, спостерігаючи за тренуванням "Динамо". 28 серпня він планує відвідати матч проти "Маккабі" Тель-Авів у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

За словами Бурбаса, є припущення, що в майбутньому Беттоні можуть довірити посаду головного тренера киян.

Нагадаємо, "Полісся" Руслана Ротаня підпише відомих новачків із "Динамо" та АПЛ.

У київського "Динамо" малі шанси пройти "Маккабі" Тель-Авів у Лізі Європи — де і коли дивитися матч-відповідь.

Стало відомо, як конфліктують Ілля Забарний та Матвій Сафонов у складі "ПСЖ".

футбол Динамо УПЛ тренер Олександр Шовковський
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації