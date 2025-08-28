Динамо ведет переговоры с ассистентом Зидана Давидом Беттони

Зинедин Зидан и Давид Беттони. Фото: instagram.com/bettoni_david

Руководство киевского "Динамо" продолжает пытаться усилить тренерский штаб. Ранее команда подписала польского аналитика.

Сейчас же ведет переговоры с бывшим ассистентом Зинедина Зидана в мадридском "Реале", сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Давид Беттони. Фото: instagram.com/bettoni_david

Усиление, которое может заменить Шовковского

По информации источника, руководство "Динамо" ведет переговоры с французским специалистом Давидом Беттони, который работал с Зиданом.

Француз уже прибыл на переговоры с "Динамо", где его рассматривают на должность консультанта.

В последние годы Беттони работал главным тренером в "Сьоне" в Швейцарии и "Клуб Африкан" в Тунисе. Успеха в этих клубах специалист не имел.

Давид Беттони. Фото: instagram.com/bettoni_david

Беттони уже присутствовал на трибунах стадиона в Люблине, наблюдая за тренировкой "Динамо". 28 августа он планирует посетить матч против "Маккаби" Тель-Авив в плей-офф квалификации Лиги Европы.

По словам Бурбаса, есть предположение, что в будущем Беттони могут доверить должность главного тренера киевлян.

