Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо ведет переговоры с тренером, работавшим с Зиданом

Динамо ведет переговоры с тренером, работавшим с Зиданом

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 00:12
Динамо ведет переговоры с ассистентом Зидана Давидом Беттони
Зинедин Зидан и Давид Беттони. Фото: instagram.com/bettoni_david

Руководство киевского "Динамо" продолжает пытаться усилить тренерский штаб. Ранее команда подписала польского аналитика.

Сейчас же ведет переговоры с бывшим ассистентом Зинедина Зидана в мадридском "Реале", сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Реклама
Читайте также:
Давид Беттони
Давид Беттони. Фото: instagram.com/bettoni_david

Усиление, которое может заменить Шовковского

По информации источника, руководство "Динамо" ведет переговоры с французским специалистом Давидом Беттони, который работал с Зиданом.

Француз уже прибыл на переговоры с "Динамо", где его рассматривают на должность консультанта.

В последние годы Беттони работал главным тренером в "Сьоне" в Швейцарии и "Клуб Африкан" в Тунисе. Успеха в этих клубах специалист не имел.

Давид Беттони
Давид Беттони. Фото: instagram.com/bettoni_david

Беттони уже присутствовал на трибунах стадиона в Люблине, наблюдая за тренировкой "Динамо". 28 августа он планирует посетить матч против "Маккаби" Тель-Авив в плей-офф квалификации Лиги Европы.

По словам Бурбаса, есть предположение, что в будущем Беттони могут доверить должность главного тренера киевлян.

Напомним, "Полесье" Руслана Ротаня подпишет известных новичков из "Динамо" и АПЛ.

У киевского "Динамо" малые шансы пройти "Маккаби" Тель-Авив в Лиге Европы - где и когда смотреть ответный матч.

Стало известно, как конфликтуют Илья Забарный и Матвей Сафонов в составе "ПСЖ".

футбол Динамо УПЛ тренер Александр Шовковский
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации