Як виглядає колишня дівчина Бражка і чи схожа на Квіткову — фото

Як виглядає колишня дівчина Бражка і чи схожа на Квіткову — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 08:10
Бражко зробив пропозицію Квітковій, але що відомо про його колишню — фото
Анна Іванова. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко зробив пропозицію своїй коханій дівчині та популярній блогерці Даші Квітковій. Цікаво, що вони, скоріш за все, почали зустрічатися у 2025 році, а раніше у Володимира була інша дівчина.

Колишню Бражка звуть Анна Іванова і вона теж красуня, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Бывшая Бражко
Анна Іванова. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Колишня Бражко стала діловою леді

Анна тривалий час зустрічалася з футболістом і часто відвідувала його матчі в чемпіонаті України. Здавалося, що це велике кохання, але йому теж настав кінець.

Про Анну відомо, що вона любить спорт, раніше займалася танцями. Її можна назвати професійним бровистом й вона раніше займалася макіяжем.

Бывшая Бражко
Анна Іванова. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Наразі Іванова в Instagram позиціонує себе як агент з нерухомості в одній із відомих компаній.

Також наразі у дівчини з’явився новий хлопець, який замінив на цьому місці Бражка.

Бывшая Бражко
Анна Іванова. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Стосовно схожості з Квітковою, то зовнішньо її немає — вони абсолютні протилежності. Якщо брати до уваги характер, то відповідь на це питання знає лише Володимир.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик отримав рішення WBO щодо відтермінування наступного поєдинку.

Також раніше Збройні сили РФ завдали удару по "Палацу спорту" в Одесі.

футбол Даша Квіткова Динамо Володимир Бражко дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
