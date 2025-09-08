Бражко зробив пропозицію Квітковій, але що відомо про його колишню — фото

Анна Іванова. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко зробив пропозицію своїй коханій дівчині та популярній блогерці Даші Квітковій. Цікаво, що вони, скоріш за все, почали зустрічатися у 2025 році, а раніше у Володимира була інша дівчина.

Колишню Бражка звуть Анна Іванова і вона теж красуня, повідомив портал Новини.LIVE.

Колишня Бражко стала діловою леді

Анна тривалий час зустрічалася з футболістом і часто відвідувала його матчі в чемпіонаті України. Здавалося, що це велике кохання, але йому теж настав кінець.

Про Анну відомо, що вона любить спорт, раніше займалася танцями. Її можна назвати професійним бровистом й вона раніше займалася макіяжем.

Наразі Іванова в Instagram позиціонує себе як агент з нерухомості в одній із відомих компаній.

Також наразі у дівчини з’явився новий хлопець, який замінив на цьому місці Бражка.

Стосовно схожості з Квітковою, то зовнішньо її немає — вони абсолютні протилежності. Якщо брати до уваги характер, то відповідь на це питання знає лише Володимир.

