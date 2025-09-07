Футболіст Динамо Бражко зробив пропозицію блогерці Даші Квітковій

Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

У київському "Динамо" невдовзі стане менше на одного холостяка. Опорний півзахисник клубу вирішив одружитися з відомою українською блогеркою Дашою Квітковою.

Про це кохана гравця повідомила в Instagram.

Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Бражко зробив пропозицію

Квіткова опублікувала знімки місця, де Бражко освідчився їй під час романтичного побачення.

Квіткова у відповідь на освідчення відповіла згодою: "Тисячу разів "так".

Також Квіткова процитувала пісню Алекса Воррена Ordinary: "Ангели на хмарах заздрять, знаючи, що ми знайшли".

Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

В мережі впізнали, що Бражко подарував Квітковій обручку Cartier, вартість якої коливається від 82 до 132 тисяч доларів, залежно від кількості діамантів.

Зазначимо, що пара тривалий час приховувала стосунки, але журналісти їх викрили, і пара з червня більше не "соромилася" публікувати спільні фото.

Цього сезону Бражко зіграв за київське "Динамо" у десяти матчах, де забив один гол. При цьому футболіст зазвичай виходить з лавки запасних.

Нагадаємо, київське "Динамо" змогло підсилити житомирське "Полісся" талановитим футболістом.

