Бражко и Квиткова огласили об помолвке — фото

Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

В киевском "Динамо" вскоре станет меньше на одного холостяка. Опорный полузащитник клуба решил жениться на известной украинской блогерше Даше Квитковой.

Об этом возлюбленная игрока сообщила в Instagram.

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Бражко сделал предложение

Квиткова опубликовала снимки места, где Бражко сделал ей предложение во время романтического свидания.

Квиткова в ответ на предложение ответила согласием: "тысячу раз "да".

Также Квиткова процитировала песню Алекса Уоррена "Ordinary": "ангелы на облаках завидуют, зная, что мы нашли".

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

В сети узнали, что Бражко подарил Квитковой обручальное кольцо Cartier, стоимость которого колеблется от 82 до 132 тысяч долларов, в зависимости от количества бриллиантов.

Отметим, что пара долгое время скрывала отношения, но журналисты их разоблачили и пара с июня больше не "стеснялась" публиковать совместные фото.

В этом сезоне Бражко сыграл за киевское "Динамо" в десяти матчах, где забил один гол. При этом, футболист обычно выходит со скамейки запасных.

