Главная Спорт Квиткова получила предложение от Бражко и дала быстрый ответ

Квиткова получила предложение от Бражко и дала быстрый ответ

Дата публикации 7 сентября 2025 11:14
Бражко и Квиткова огласили об помолвке — фото
Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

В киевском "Динамо" вскоре станет меньше на одного холостяка. Опорный полузащитник клуба решил жениться на известной украинской блогерше Даше Квитковой.

Об этом возлюбленная игрока сообщила в Instagram.

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Бражко сделал предложение

Квиткова опубликовала снимки места, где Бражко сделал ей предложение во время романтического свидания.

Квиткова в ответ на предложение ответила согласием: "тысячу раз "да".

Также Квиткова процитировала песню Алекса Уоррена "Ordinary": "ангелы на облаках завидуют, зная, что мы нашли".

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

В сети узнали, что Бражко подарил Квитковой обручальное кольцо Cartier, стоимость которого колеблется от 82 до 132 тысяч долларов, в зависимости от количества бриллиантов.

Отметим, что пара долгое время скрывала отношения, но журналисты их разоблачили и пара с июня больше не "стеснялась" публиковать совместные фото.

В этом сезоне Бражко сыграл за киевское "Динамо" в десяти матчах, где забил один гол. При этом, футболист обычно выходит со скамейки запасных.

Напомним, киевское "Динамо" смогло усилить житомирское "Полесье" талантливым футболистом.

Украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик показал, как любит своих детей.

футбол Даша Квиткова Динамо Владимир Бражко предложение руки и сердца
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
