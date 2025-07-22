Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бражко зробив Квітковій несподіваний та публічний комплімент

Бражко зробив Квітковій несподіваний та публічний комплімент

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 15:01
Квіткова поїхала на Мальдіви без Бражка — футболіст здивував реакцією
Дар'я Квіткова на Мальдівах. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова вирушила на райський відпочинок на Мальдіви разом із дитиною. Телезірка вже встигла опублікувати кадри яскравої фотосесії в купальнику на пляжі, на які відреагував футболіст київського "Динамо"

Знімки з блакитним морем, білим піском та щасливою посмішкою викликали бурю захоплених реакцій у шанувальників на сторінці учасниці шоу "Холостяк" в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Під однією з фотографій Даші Квіткової півзахисник "Динамо" Володимир Бражко залишив лаконічний коментар. Він написав wow та додав кілька емодзі, які передають почуття спортсмена до зірки.

Дарья Квиткова
Реакція Бражка на знімок Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/

Коментар Бражка викликав хвилю уваги в соцмережах та підтвердив чутки про роман пари. Сам Володимир не зміг приєднатися до поїздки. Він зосереджений на підготовці до зустрічей із "Хамрун Спартанс" у Лізі чемпіонів.

Дарья Квиткова
Дар'я Квіткова під час відпочинку. Фото: instagram.com/kvittkova/

Що відомо про роман Бражка та Квіткової

Уже декілька місяців Дар'я та Володимир з'являються разом: на фотографіях в Instagram і відео їхніх обіймів, які пізніше видалялися, але залишили слід у мережі.

Пара ділилася моментами на весіллях, трималася за руки в публічних місцях, і нещодавно відзначила офіційне підтвердження стосунків через Stories Квіткової з підписом wow, що стало ще одним маркером їхнього роману.

Нагадаємо, тренер "Динамо" дозаявив на Лігу чемпіонів трьох молодих футболістів.

Ілля Забарний стане гравцем "ПСЖ", який знайшов додаткові кошти на купівлю захисника.

Новачком "Полісся" стане захисник "Олександрії", якого попросив підписати Руслан Ротань.

Дар'я Білодід з легкістю довела, що є однією з найкрасивіших спортсменок України.

спорт футбол Даша Квіткова Мальдіви Володимир Бражко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації