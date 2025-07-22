Квіткова поїхала на Мальдіви без Бражка — футболіст здивував реакцією

Дар'я Квіткова на Мальдівах. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова вирушила на райський відпочинок на Мальдіви разом із дитиною. Телезірка вже встигла опублікувати кадри яскравої фотосесії в купальнику на пляжі, на які відреагував футболіст київського "Динамо".

Знімки з блакитним морем, білим піском та щасливою посмішкою викликали бурю захоплених реакцій у шанувальників на сторінці учасниці шоу "Холостяк" в Instagram.

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Під однією з фотографій Даші Квіткової півзахисник "Динамо" Володимир Бражко залишив лаконічний коментар. Він написав wow та додав кілька емодзі, які передають почуття спортсмена до зірки.

Реакція Бражка на знімок Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/

Коментар Бражка викликав хвилю уваги в соцмережах та підтвердив чутки про роман пари. Сам Володимир не зміг приєднатися до поїздки. Він зосереджений на підготовці до зустрічей із "Хамрун Спартанс" у Лізі чемпіонів.

Дар'я Квіткова під час відпочинку. Фото: instagram.com/kvittkova/

Що відомо про роман Бражка та Квіткової

Уже декілька місяців Дар'я та Володимир з'являються разом: на фотографіях в Instagram і відео їхніх обіймів, які пізніше видалялися, але залишили слід у мережі.

Пара ділилася моментами на весіллях, трималася за руки в публічних місцях, і нещодавно відзначила офіційне підтвердження стосунків через Stories Квіткової з підписом wow, що стало ще одним маркером їхнього роману.

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