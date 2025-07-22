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Головна Спорт Динамо додало в заявку ЛЧ трьох нових гравців

Динамо додало в заявку ЛЧ трьох нових гравців

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 11:01
Динамо дозаявило Суркіса та ще двох гравців на Лігу чемпіонів
Тренування в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" оновило заявку на матчі Ліги чемпіонів. Український клуб додав трьох молодих виконавців.

Йдеться про гравців зі списку B, куди потрапляють футболісти, що представляють резерв та молодіжні команди клубу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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До розширеного складу "Динамо" на матчі Ліги чемпіонів було включено воротаря В'ячеслава Суркіса, захисника Владислава Захарченка та нападника Матвія Пономаренка. Усі троє регулярно виступають за другу команду й проходять підготовку поруч з основним складом.

Вячеслав Суркис
В'ячеслав Суркіс на зборах "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Такі рішення дозволяють оперативно підключати молодих футболістів до єврокубкових матчів. Вони можуть бути заявлені та вийти на поле, якщо виникне необхідність, як через ротацію, так й по ходу зустрічі.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко з чемпіонською медаллю. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Коли та з ким грає "Динамо"

У вівторок, 22 липня, київська команда зіграє перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником українців стане мальтійський "Хамрун Спартанс", стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Матвій Пономаренко В'ячеслав Суркіс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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