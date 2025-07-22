Динамо дозаявило Суркиса и еще двух игроков на Лигу чемпионов

Тренировка в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" обновило заявку на матчи Лиги чемпионов. Украинский клуб добавил трех молодых исполнителей.

Речь идет об игроках из списка B, куда попадают футболисты, представляющие резерв и молодёжные команды клуба, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В расширенный состав "Динамо" на матчи Лиги чемпионов были включены вратарь Вячеслав Суркис, защитник Владислав Захарченко и нападающий Матвей Пономаренко. Все трое регулярно выступают за вторую команду и проходят подготовку рядом с основным составом.

Вячеслав Суркис на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Такие решения позволяют оперативно подключать молодых футболистов к еврокубковым матчам. Они могут быть заявлены и выйти на поле, если возникнет необходимость, как из-за ротации, так и по ходу встречи.

Матвей Пономаренко с чемпионской медалью. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Когда и с кем играет "Динамо"

Во вторник, 22 июля, киевская команда сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником украинцев станет мальтийский "Хамрун Спартанс", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

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