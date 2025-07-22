Динамо дозаявило Суркиса и еще двух игроков на Лигу чемпионов

Динамо добавило в заявку ЛЧ трех новых игроков
Киевское "Динамо" обновило заявку на матчи Лиги чемпионов. Украинский клуб добавил трех молодых исполнителей.
Речь идет об игроках из списка B, куда попадают футболисты, представляющие резерв и молодёжные команды клуба, сообщает официальный сайт УЕФА.
В расширенный состав "Динамо" на матчи Лиги чемпионов были включены вратарь Вячеслав Суркис, защитник Владислав Захарченко и нападающий Матвей Пономаренко. Все трое регулярно выступают за вторую команду и проходят подготовку рядом с основным составом.
Такие решения позволяют оперативно подключать молодых футболистов к еврокубковым матчам. Они могут быть заявлены и выйти на поле, если возникнет необходимость, как из-за ротации, так и по ходу встречи.
Когда и с кем играет "Динамо"
Во вторник, 22 июля, киевская команда сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником украинцев станет мальтийский "Хамрун Спартанс", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
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