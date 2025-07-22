Квиткова уехала на Мальдивы без Бражко — футболист удивил реакцией

Дарья Квиткова на Мальдивах. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова отправилась на райский отдых на Мальдивы вместе с ребенком. Телезвезда уже успела опубликовать кадры яркой фотосессии в купальнике на пляже, на которые отреагировал футболист киевского "Динамо".

Снимки с лазурным морем, белым песком и счастливой улыбкой вызвали бурю восторженных реакций у поклонников на странице участницы шоу "Холостяк" в Instagram.

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Под одной из фотографий Даши Квитковой полузащитник "Динамо" Владимир Бражко оставил лаконичный комментарий. Он написал wow и добавил несколько эмодзи, которые передают чувства спортсмена к звезде.

Реакция Бражко на снимок Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova/

Комментарий Бражко вызвал волну внимания в соцсетях и подтвердил слухи о романе пары. Сам Владимир не смог присоединиться к поездке. Он сосредоточен на подготовке к встречам с "Хамрун Спартанс" в Лиге чемпионов.

Дарья Квиткова во время отдыха. Фото: instagram.com/kvittkova/

Что известно о романе Бражко и Квитковой

Уже несколько месяцев Дарья и Владимир появляются вместе: на фотографиях в Instagram и видео их объятий, которые позже удалялись, но оставили след в сети.

Пара делилась моментами на свадьбах, держалась за руки в публичных местах, и недавно отметила официальное подтверждение отношений через Stories Квитковой с подписью wow, что стало еще одним маркером их романа.

Напомним, тренер "Динамо" дозаявил на Лигу чемпионов трех молодых футболистов.

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