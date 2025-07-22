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Главная Спорт Бражко сделал Квитковой неожиданный и публичный комплимент

Бражко сделал Квитковой неожиданный и публичный комплимент

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 15:01
Квиткова уехала на Мальдивы без Бражко — футболист удивил реакцией
Дарья Квиткова на Мальдивах. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова отправилась на райский отдых на Мальдивы вместе с ребенком. Телезвезда уже успела опубликовать кадры яркой фотосессии в купальнике на пляже, на которые отреагировал футболист киевского "Динамо".

Снимки с лазурным морем, белым песком и счастливой улыбкой вызвали бурю восторженных реакций у поклонников на странице участницы шоу "Холостяк" в Instagram.

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Под одной из фотографий Даши Квитковой полузащитник "Динамо" Владимир Бражко оставил лаконичный комментарий. Он написал wow и добавил несколько эмодзи, которые передают чувства спортсмена к звезде. 

Дарья Квиткова
Реакция Бражко на снимок Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova/

Комментарий Бражко вызвал волну внимания в соцсетях и подтвердил слухи о романе пары. Сам Владимир не смог присоединиться к поездке. Он сосредоточен на подготовке к встречам с "Хамрун Спартанс" в Лиге чемпионов. 

Дарья Квиткова
Дарья Квиткова во время отдыха. Фото: instagram.com/kvittkova/

Что известно о романе Бражко и Квитковой

Уже несколько месяцев Дарья и Владимир появляются вместе: на фотографиях в Instagram и видео их объятий, которые позже удалялись, но оставили след в сети.

Пара делилась моментами на свадьбах, держалась за руки в публичных местах, и недавно отметила официальное подтверждение отношений через Stories Квитковой с подписью wow, что стало еще одним маркером их романа.

Напомним, тренер "Динамо" дозаявил на Лигу чемпионов трех молодых футболистов. 

Илья Забарный станет игроков "ПСЖ", который нашел дополнительные средства на покупку защитника. 

Новичком "Полесья" станет защитник "Александрии", которого попросил подписать Руслан Ротань. 

Дарья Белодед с легкостью доказала, что является одной из самых красивых спортсменок Украины. 

спорт футбол Даша Квиткова Мальдивы Владимир Бражко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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