Как выглядит бывшая девушка Владимира Бражко — фото

Анна Иванова. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко сделал предложение своей любимой девушке и популярному блогеру Даше Квитковой. Интересно, что они, скорее всего, начали встречаться в 2025 году, а раньше у Владимира была другая девушка.

Бывшую Бражка зовут Анна Иванова, и она тоже красавица, сообщил портал Новини.LIVE.

Бывшая Бражко стала деловой леди

Анна длительное время встречалась с футболистом и часто посещала его матчи в чемпионате Украины. Казалось, что это большая любовь, но ей тоже пришел конец.

Об Анне известно, что она любит спорт, ранее занималась танцами. Ее можно назвать профессиональным бровистом, и она ранее занималась макияжем.

Сейчас Иванова в Instagram позиционирует себя как агент по недвижимости в одной из известных компаний.

Также сейчас у девушки появился новый парень, который заменил на этом месте Бражко.

Относительно сходства с Квитковой, то внешне его нет — они абсолютные противоположности. Если брать во внимание характер, то ответ на этот вопрос знает только Владимир.

