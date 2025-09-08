Сборная Украины рассчитывает на победу в матче с Азербайджаном

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

После поражения от Франции сборная Украины готовится к второму поединку отбора на чемпионат мира 2026 года. Соперником команды Сергея Реброва станет Азербайджан.

Украинские болельщики смогут увидеть это противостояние в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины проведет второй матч группового этапа квалификации чемпионата мира-2026. Игра против команды Азербайджана состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Георгий Судаков ждет шанс проявить себя. Фото: instagram.com/uafukraine/

Группа D, в которой выступает Украина, включает также сборные Франции и Исландии. В первом туре украинцы уступили французам (0:2), а исландцы уверенно обыграли Азербайджан (5:0), что добавляет интриги предстоящему матчу.

Где смотреть матч Азербайджан — Украина

Прямую трансляцию поединка покажет медиасервис MEGOGO и бесплатный телеканал "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Также встреча будет доступна в формате текстовой онлайн-трансляции на спортивных сайтах.

Сборная Украины подходит к матчу после поражения от Франции и вынуждена решать кадровые вопросы. В заявку не попали Виктор Цыганков и Владислав Дубинчак, а место в воротах занял Георгий Бущан после травмы Андрея Лунина. Именно от игры лидеров и концентрации команды будет зависеть исход встречи в Баку.

