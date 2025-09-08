Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Что ждать от поединка Украина — Азербайджан

Что ждать от поединка Украина — Азербайджан

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 11:01
Сборная Украины рассчитывает на победу в матче с Азербайджаном
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

После поражения от Франции сборная Украины готовится к второму поединку отбора на чемпионат мира 2026 года. Соперником команды Сергея Реброва станет Азербайджан. 

Украинские болельщики смогут увидеть это противостояние в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины проведет второй матч группового этапа квалификации чемпионата мира-2026. Игра против команды Азербайджана состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков ждет шанс проявить себя. Фото: instagram.com/uafukraine/

Группа D, в которой выступает Украина, включает также сборные Франции и Исландии. В первом туре украинцы уступили французам (0:2), а исландцы уверенно обыграли Азербайджан (5:0), что добавляет интриги предстоящему матчу.

Где смотреть матч Азербайджан — Украина

Прямую трансляцию поединка покажет медиасервис MEGOGO и бесплатный телеканал "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Также встреча будет доступна в формате текстовой онлайн-трансляции на спортивных сайтах.

Сборная Украины подходит к матчу после поражения от Франции и вынуждена решать кадровые вопросы. В заявку не попали Виктор Цыганков и Владислав Дубинчак, а место в воротах занял Георгий Бущан после травмы Андрея Лунина. Именно от игры лидеров и концентрации команды будет зависеть исход встречи в Баку. 

Напомним, в украинской команде "Александрия" продолжается кризис, но руководство не торопится увольнять главного тренера. 

Знаменитый Зинедин Зидан готовится к триумфальному возвращению к активной карьере, он уже выбрал новый клуб. 

спорт Азербайджан футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации