Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Почему в Александрии не увольняют тренера несмотря на поражения

Почему в Александрии не увольняют тренера несмотря на поражения

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 09:31
В Олександрії визначились із планами з приводу головного тренера
Кирилл Нестеренко во время тренировки. Фото: instagram.com/nesterenko_kyrylo/

Руководство "Александрии" не рассматривает вариант с отставкой главного тренера Кирилла Нестеренко, несмотря на серию неудач в новом сезоне.

В клубе считают, что делать резкие шаги сейчас преждевременно, ведь состав команды был существенно обновлен во время летнего трансферного окна, сообщает Sport.ua.

Реклама
Читайте также:

Терпение в "Александрии" готовы проявить до зимнего межсезонья. Именно тогда будут подведены промежуточные итоги работы молодого специалиста и принято решение о его будущем. 

Виктор Цыганков
Потенциальное усиление "Александрии". Фото: instagram.com/nesterenko_kyrylo/

В клубе отмечают, что 33-летний тренер обладает потенциалом, который можно сравнить с кейсом Руслана Ротаня. Тот также начинал с перестройки команды, а позже вывел "Александрию" на уровень серебряных призеров чемпионата Украины.

Неудачный старт для новой "Александрии"

Напомним, что Нестеренко возглавил команду летом, сменив Ротаня на посту главного тренера. Пока под его руководством "Александрия" проиграла все 6 официальных матчей сезона, забив всего 2 гола и пропустив 16.

После четырех туров чемпионата Украины команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ. Однако в клубе уверены, что тренер сможет наладить игру и изменить ситуацию в ближайшие месяцы. 

Напомним, бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан готовится вернуться к работе и уже ведет переговоры с известным клубом. 

спорт футбол тренер Александрия Кирилл Нестеренко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации