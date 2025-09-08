В Олександрії визначились із планами з приводу головного тренера

Кирилл Нестеренко во время тренировки. Фото: instagram.com/nesterenko_kyrylo/

Руководство "Александрии" не рассматривает вариант с отставкой главного тренера Кирилла Нестеренко, несмотря на серию неудач в новом сезоне.

В клубе считают, что делать резкие шаги сейчас преждевременно, ведь состав команды был существенно обновлен во время летнего трансферного окна, сообщает Sport.ua.

Терпение в "Александрии" готовы проявить до зимнего межсезонья. Именно тогда будут подведены промежуточные итоги работы молодого специалиста и принято решение о его будущем.

Потенциальное усиление "Александрии". Фото: instagram.com/nesterenko_kyrylo/

В клубе отмечают, что 33-летний тренер обладает потенциалом, который можно сравнить с кейсом Руслана Ротаня. Тот также начинал с перестройки команды, а позже вывел "Александрию" на уровень серебряных призеров чемпионата Украины.

Неудачный старт для новой "Александрии"

Напомним, что Нестеренко возглавил команду летом, сменив Ротаня на посту главного тренера. Пока под его руководством "Александрия" проиграла все 6 официальных матчей сезона, забив всего 2 гола и пропустив 16.

После четырех туров чемпионата Украины команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ. Однако в клубе уверены, что тренер сможет наладить игру и изменить ситуацию в ближайшие месяцы.

