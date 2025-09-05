Кремчанин и Пашко покинули Динамо

Дмитрий Кремчанин (слева) празднует гол. Фото: instagram.com/kremchanin_dima7/

Киевское "Динамо" объявило сразу о двух изменениях в составе молодых игроков. Воспитанники клуба нашли новые команды как в Украине, так и за ее пределами.

"Бело-синие" трудоустроили игроков в "Александрии" и "Лехии", сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Реклама

Читайте также:

Известно, 20-летний атакующий полузащитник Дмитрий Кремчанин подписал контракт с "Александрией". Детали соглашения не раскрываются, но сам факт трансфера подтвердили в пресс-службе "Динамо".

Кремчанин три сезона выступал за юношеский состав киевлян, где провел 83 матча и забил 45 голов. В прошлом году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди U-19, что привлекло внимание соперников по лиге. Ранее он пытался трудоустроиться в "Заре", но луганский клуб вернул футболиста спустя несколько дней.

Кирилл Пашко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет выступать Пашко

Параллельно в Польшу перебрался 19-летний вингер "Динамо" Кирилл Пашко. Он уже появился в заявке "Лехии" под 19-м номером, хотя официального подтверждения от клубов пока не поступало.

Согласно данным Transfermarkt, соглашение носит арендный характер и рассчитано до конца нынешнего сезона. Для Пашко это возможность получить игровую практику в европейском чемпионате.

Стоит отметить, что в "Лехии" уже играют динамовцы Максим Дячук и Антон Царенко, находящиеся там также на правах аренды. Таким образом, польский клуб продолжает активно сотрудничать с киевлянами, укрепляя состав украинской молодежью.

Напомним, у сборной Украины по футболу может появиться новый главный тренер, над Сергеем Ребровым нависла опасность отставки.

Аргентинские болельщики со слезами встретили прощание Лионеля Месси с национальной командой во время матча отбора на ЧМ-2026.