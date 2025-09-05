Динамо втратило двох молодих талантів

Дмитро Кремчанін (ліворуч) святкує гол. Фото: instagram.com/kremchanin_dima7/

Київське "Динамо" оголосило одразу про дві зміни у складі молодих гравців. Вихованці клубу знайшли нові команди як в Україні, так і за її межами.

"Біло-сині" працевлаштували гравців в "Олександрії" та "Лехії", повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Реклама

Читайте також:

Відомо, 20-річний атакувальний півзахисник Дмитро Кремчанін підписав контракт з "Олександрією". Деталі угоди не розкриваються, але сам факт трансферу підтвердили в пресслужбі "Динамо".

Кремчанин три сезони виступав за юнацький склад киян, де провів 83 матчі та забив 45 голів. Минулого року він став найкращим бомбардиром чемпіонату України серед U-19, що привернуло увагу суперників по лізі. Раніше він намагався працевлаштуватися в "Зорі", але луганський клуб повернув футболіста через декілька днів.

Кирило Пашко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Де виступатиме Пашко

Паралельно до Польщі перебрався 19-річний вінгер "Динамо" Кирило Пашко. Він уже з'явився в заявці "Лехії" під 19-м номером, хоча офіційного підтвердження від клубів поки не надходило.

Згідно з даними Transfermarkt, угода має орендний характер та розрахована до кінця нинішнього сезону. Для Пашка це можливість отримати ігрову практику в європейському чемпіонаті.

Варто зазначити, що в "Лехії" вже грають динамівці Максим Дячук та Антон Царенко, які перебувають там також на правах оренди. Таким чином, польський клуб продовжує активно співпрацювати з киянами, зміцнюючи склад українською молоддю.

Нагадаємо, у збірної України з футболу може з'явитися новий головний тренер, над Сергієм Ребровим нависла небезпека відставки.

Аргентинські вболівальники зі сльозами зустріли прощання Ліонеля Мессі з національною командою під час матчу відбору на ЧС-2026.