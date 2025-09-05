Відео
Шапаренко оцінив збірну України перед грою з Францією

Шапаренко оцінив збірну України перед грою з Францією

Дата публікації: 5 вересня 2025 11:19
Шапаренко поділився думкою про силу Франції перед матчем з Україною
Микола Шапаренко під час тренерської установки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко розповів, чого він чекає від поєдинку проти Франції у стартовому турі відбору до чемпіонату світу-2026. Гра відбудеться вже сьогодні у Вроцлаві.

Шапаренко виділив у складі суперника не тільки Кіліана Мбаппе, а й Бредлі Баркола, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Микола Шапаренко зазначив, що в нього вже був досвід зустрічей зі збірною Франції, але все минуле залишається позаду, а зараз важливо зосередитися на майбутньому. За його словами, команда має довести, що здатна грати на рівних з одним із фаворитів світового футболу.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко працює на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сильні сторони команди Реброва

Шапаренко підкреслив, що нинішня збірна України вирізняється великою кількістю гравців, які виступають за кордоном. Це, на його думку, дає змогу поступово посилювати команду та підвищувати її рівень рік від року.

"Головне зараз — вірити в себе та діяти максимально компактно, допомагаючи один одному в обороні. Тільки так можна розраховувати на гідний результат проти Франції. Ми хочемо показати, що здатні боротися та досягати перемоги", — заявив Шапаренко.

Стартовий матч відбору на ЧС-2026 Україна — Франція відбудеться в п'ятницю, 5 вересня, о 21:45 у Польщі.

Нагадаємо, у разі невдалих результатів у відбірковій кампанії на "синьо-жовтих" можуть чекати серйозні зміни, які стосуватимуться всієї команди.

У світовому футболі активно обговорюють відхід відомої моделі від лідера "Барселони" до одного з футболістів мадридського "Реала".

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу Микола Шапаренко ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
