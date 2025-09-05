Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мбаппе відзначив тільки одного гравця у складі збірної України

Мбаппе відзначив тільки одного гравця у складі збірної України

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 09:40
Франція хоче подарувати трофей Дешаму — Мбаппе
Кіліан Мбаппе з партнерами по збірній Франції. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував старт кваліфікації ЧС-2026, де його команда в першому турі зустрінеться зі збірною України. Поєдинок відбудеться сьогодні у Вроцлаві та стане важливим для обох команд.

Мбаппе запевнив, що "триколірні" перебувають у чудовій формі та з оптимізмом чекають на протистояння з командою Сергія Реброва, повідомляє L'Equipe.

Реклама
Читайте також:

Французький форвард підкреслив, що гра з Україною може багато в чому вплинути на долю відбіркової кампанії. Перемога в цьому матчі дасть змогу його команді створити міцний заділ для виходу на чемпіонат світу.

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе
Дідьє Дешам та Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Гранична мотивація для збірної Франції

Мбаппе також зазначив, що нинішній цикл має особливе значення для французької збірної. За інформацією ЗМІ, він стане останнім для Дідьє Дешама на посаді головного тренера, і команда хоче подарувати наставнику трофей на прощання.

"Це один із ключових матчів усієї кампанії, і результат матиме велике значення. Ми знаємо, що це останній цикл для нашого тренера, тому хочемо віддати йому належне на полі. Що стосується суперника, то я особливо відзначаю Андрія Луніна, навіть попри те, що травма не дасть йому змоги зіграти", — розповів Мбаппе.

Поєдинок Україна — Франція відбудеться в п'ятницю, 5 вересня, о 21:45.

Нагадаємо, наставника збірної України Сергія Реброва може замінити відомий тренер у разі провалу у відборі на Кубок Світу.

Тренерська відставка очікується і в київському "Динамо", хоча Ігор Суркіс не поспішає звільняти Олександра Шовковського через важливу причину.

спорт футбол Збірна України з футболу Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації