Франція хоче подарувати трофей Дешаму — Мбаппе

Кіліан Мбаппе з партнерами по збірній Франції. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував старт кваліфікації ЧС-2026, де його команда в першому турі зустрінеться зі збірною України. Поєдинок відбудеться сьогодні у Вроцлаві та стане важливим для обох команд.

Мбаппе запевнив, що "триколірні" перебувають у чудовій формі та з оптимізмом чекають на протистояння з командою Сергія Реброва, повідомляє L'Equipe.

Французький форвард підкреслив, що гра з Україною може багато в чому вплинути на долю відбіркової кампанії. Перемога в цьому матчі дасть змогу його команді створити міцний заділ для виходу на чемпіонат світу.

Дідьє Дешам та Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Гранична мотивація для збірної Франції

Мбаппе також зазначив, що нинішній цикл має особливе значення для французької збірної. За інформацією ЗМІ, він стане останнім для Дідьє Дешама на посаді головного тренера, і команда хоче подарувати наставнику трофей на прощання.

"Це один із ключових матчів усієї кампанії, і результат матиме велике значення. Ми знаємо, що це останній цикл для нашого тренера, тому хочемо віддати йому належне на полі. Що стосується суперника, то я особливо відзначаю Андрія Луніна, навіть попри те, що травма не дасть йому змоги зіграти", — розповів Мбаппе.

Поєдинок Україна — Франція відбудеться в п'ятницю, 5 вересня, о 21:45.

Нагадаємо, наставника збірної України Сергія Реброва може замінити відомий тренер у разі провалу у відборі на Кубок Світу.

Тренерська відставка очікується і в київському "Динамо", хоча Ігор Суркіс не поспішає звільняти Олександра Шовковського через важливу причину.