Мбаппе выделил игрока, которого считает лидером сборной Украины

Мбаппе отметил только одного игрока в составе сборной Украины
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал старт квалификации ЧМ-2026, где его команда в первом туре встретится со сборной Украины. Поединок состоится сегодня во Вроцлаве и станет важным для обеих команд.
Мбаппе заверил, что "трехцветные" находятся в отличной форме и с оптимизмом ждут противостояние с командой Сергея Реброва, сообщает L'Equipe.
Французский форвард подчеркнул, что игра с Украиной может во многом повлиять на судьбу отборочной кампании. Победа в этом матче позволит его команде создать прочный задел для выхода на чемпионат мира.
Предельная мотивация для сборной Франции
Мбаппе также отметил, что нынешний цикл имеет особое значение для французской сборной. По информации СМИ, он станет последним для Дидье Дешама на посту главного тренера, и команда хочет подарить наставнику трофей на прощание.
"Это один из ключевых матчей всей кампании, и результат будет иметь большое значение. Мы знаем, что это последний цикл для нашего тренера, поэтому хотим отдать ему должное на поле. Что касается соперника, то я особенно отмечаю Андрея Лунина, даже несмотря на то, что травма не позволит ему сыграть", — рассказал Мбаппе.
Поединок Украина — Франция пройдет в пятницу, 5 сентября, в 21:45.
Напомним, наставника сборной Украины Сергея Реброва может заменить известный тренер в случае провала в отборе на Кубок Мира.
Тренерская отставка ожидается и в киевском "Динамо", хотя Игорь Суркис не спешит увольнять Александра Шовковского из-за важной причины.
