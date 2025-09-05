Мбаппе выделил игрока, которого считает лидером сборной Украины

Килиан Мбаппе с партнерами по сборной Франции. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал старт квалификации ЧМ-2026, где его команда в первом туре встретится со сборной Украины. Поединок состоится сегодня во Вроцлаве и станет важным для обеих команд.

Мбаппе заверил, что "трехцветные" находятся в отличной форме и с оптимизмом ждут противостояние с командой Сергея Реброва, сообщает L'Equipe.

Французский форвард подчеркнул, что игра с Украиной может во многом повлиять на судьбу отборочной кампании. Победа в этом матче позволит его команде создать прочный задел для выхода на чемпионат мира.

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: Reuters/Benoit Tessier​​​

Предельная мотивация для сборной Франции

Мбаппе также отметил, что нынешний цикл имеет особое значение для французской сборной. По информации СМИ, он станет последним для Дидье Дешама на посту главного тренера, и команда хочет подарить наставнику трофей на прощание.

"Это один из ключевых матчей всей кампании, и результат будет иметь большое значение. Мы знаем, что это последний цикл для нашего тренера, поэтому хотим отдать ему должное на поле. Что касается соперника, то я особенно отмечаю Андрея Лунина, даже несмотря на то, что травма не позволит ему сыграть", — рассказал Мбаппе.

Поединок Украина — Франция пройдет в пятницу, 5 сентября, в 21:45.

Напомним, наставника сборной Украины Сергея Реброва может заменить известный тренер в случае провала в отборе на Кубок Мира.

Тренерская отставка ожидается и в киевском "Динамо", хотя Игорь Суркис не спешит увольнять Александра Шовковского из-за важной причины.