Дидье Дешам рассказал, чем опасна сборная Украины

Дидье Дешам во время тренировки. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о силе команды Сергея Реброва накануне матча квалификации ЧМ-2026. Поединок состоится 5 сентября во Вроцлаве и станет одним из ключевых в группе D.

Дешам заверил, что его команда уважает противника и знает его реальную силу, сообщает L'Equipe.

Реклама

Читайте также:

Французский специалист отметил, что у Украины собраны футболисты с большим опытом игры в Европе, многие из которых выступали за донецкий "Шахтер" или топ-клубы континента. По его словам, такой костяк позволяет сборной уверенно чувствовать себя против любого соперника.

Чего опасается тренер сборной Франции

Особое внимание Дешам уделил организации игры украинцев. Он подчеркнул, что команда умеет качественно действовать в обороне и часто использует неожиданные комбинации в атаке, которые трудно предугадать. Именно такие моменты, считает наставник, могут создать трудности для Франции.

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Benoit Tessier

"По тем матчам, что я видел, у них до автоматизма доведены многие элементы игры, особенно в позиционной обороне. У этой команды есть коварные комбинации, которые сложно просчитать, и такие эпизоды могут заставить нас понервничать. Чтобы добиться успеха, нам нужно играть дисциплинированно и максимально использовать свои сильные стороны", — объяснил Дешам.

Напомним, главный тренер сборной Украины рассказал, что влияет на его решение вызвать в команду тех или иных игроков.

Между тем, Сергею Реброву угрожает отставка, если команда провалит отбор на ЧМ-2026, и уже известно, кто может возглавить национальную команду.

Также смена тренера может произойти и в киевском "Динамо", но у Александра Шовковского есть шанс сохранить работу.