Главная Спорт Ребров рассказал, почему не вызывает Ярмоленко

Ребров рассказал, почему не вызывает Ярмоленко

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 23:58
Ярмоленко стал жертвой конкуренции в сборной — мнение Реброва
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Национальная сборная Украины 5 сентября начнет отбор на чемпионат мира по футболу. Перед первой игрой против Франции команда потеряла уже четырех футболистов.

Перед игрой на пресс-конференции главный тренер Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызывает на матчи ветерана команды Андрея Ярмоленко.

Читайте также:
Сборная Украины по футболу
Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

Ребров высказался о Ярмоленко

Ребров ответил на вопрос относительно отсутствия Ярмоленко в составе на квалификационные матчи ЧМ-2026. На замечание о его летнем заявлении, что без товарищеских матчей Ярмоленко точно был бы в команде, тренер объяснил, что ситуация изменилась из-за высокой конкуренции на позиции.

"Потому что на эту позицию большая конкуренция. Сейчас мы вызвали этих исполнителей, но Андрей - это потенциальный игрок сборной",- отметил наставник.

Ребров подчеркнул, что двери для опытного футболиста остаются открытыми. Возможно, игрока рассматривают на поездку на чемпионат мира, если Украина на него выйдет.

Также тренер поделился мыслями о состоянии игроков накануне квалификационных матчей ЧМ-2026. По его словам, игровая практика всегда остается ключевой, и представители украинских клубов имеют ее в большом количестве, поскольку они приехали уставшими.

"Слишком много. Сейчас мы не могли провести даже две тренировки, потому что ребята были очень уставшие, и преимущественно это было восстановление",- рассказал Ребров.

Напомним, Реброва могут уволить уже в сентябре, если проиграет Азербайджану.

В киевском "Динамо" не хотят увольнять Александра Шовковского до зимней паузы.

Сотрудники СБУ провели обыск у тренера из штаба сборной Украины U-21.

