Збірна України втратила Романа Яремчука перед стартом кваліфікації ЧС-2026

Україна втратила основного футболіста перед матчем з Францією
Збірна України з футболу готується 5 вересня почати кваліфікацію на чемпіонат світу-2026. Першим суперником синьо-жовтих стане команда Франції.
Про четверту втрату перед матчем на пресконференції розповів головний тренер збірної України Сергій Ребров.
Збірна втратила форварда
Ребров оголосив про травму нападника Романа Яремчука, що стало четвертою втратою для "синьо-жовтих" перед стартом у кваліфікації на ЧС-2026.
Ребров розповів, що Роман отримав пошкодження ще в матчах за "Олімпіакос".
До Яремчук зі складом уже вибули травмовані Олександр Тимчик, Віталій Миколенко та воротар "Реала" Андрій Лунін. Всі отримали пошкодження в своїх клубах.
На їхнє місце Ребров довикликав півзахисника "Динамо" Назара Волошина, захисників "Полісся" Богдана Михайліченка та "Динамо" Владислава Дубінчака, і воротаря "Аль-Шабаба" Георгія Бущана.
Ребров сказав, що після аналізу знімків було вирішено дозволити йому тренуватися з командою.
"На жаль, не всі в строю, але це не вперше, коли ми стикаємося з травмами. Таке трапляється, але всі, хто є в розташуванні, налаштовані серйозно, і я впевнений, що ми дамо бій", — зазначив Ребров.
Востаннє Яремчук виходив за збірну в товариському турнірі "Canadian Shield" у Канаді, зігравши в переможному матчі проти Нової Зеландії.
Нагадаємо, наставник збірної України Сергій Ребров може бути замінений вже у вересні.
У київському "Динамо" звільнять Олександра Шовковського не раніше грудня.
Співробітники СБУ могли відкрити кримінальну справу, на тренера зі штабу збірної України.
