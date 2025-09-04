Збірна України втратила Романа Яремчука перед стартом кваліфікації ЧС-2026

Головний тренер Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу готується 5 вересня почати кваліфікацію на чемпіонат світу-2026. Першим суперником синьо-жовтих стане команда Франції.

Про четверту втрату перед матчем на пресконференції розповів головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Реклама

Читайте також:

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Збірна втратила форварда

Ребров оголосив про травму нападника Романа Яремчука, що стало четвертою втратою для "синьо-жовтих" перед стартом у кваліфікації на ЧС-2026.

Ребров розповів, що Роман отримав пошкодження ще в матчах за "Олімпіакос".

До Яремчук зі складом уже вибули травмовані Олександр Тимчик, Віталій Миколенко та воротар "Реала" Андрій Лунін. Всі отримали пошкодження в своїх клубах.

На їхнє місце Ребров довикликав півзахисника "Динамо" Назара Волошина, захисників "Полісся" Богдана Михайліченка та "Динамо" Владислава Дубінчака, і воротаря "Аль-Шабаба" Георгія Бущана.

Ребров сказав, що після аналізу знімків було вирішено дозволити йому тренуватися з командою.

"На жаль, не всі в строю, але це не вперше, коли ми стикаємося з травмами. Таке трапляється, але всі, хто є в розташуванні, налаштовані серйозно, і я впевнений, що ми дамо бій", — зазначив Ребров.

Востаннє Яремчук виходив за збірну в товариському турнірі "Canadian Shield" у Канаді, зігравши в переможному матчі проти Нової Зеландії.

Нагадаємо, наставник збірної України Сергій Ребров може бути замінений вже у вересні.

У київському "Динамо" звільнять Олександра Шовковського не раніше грудня.

Співробітники СБУ могли відкрити кримінальну справу, на тренера зі штабу збірної України.