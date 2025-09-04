Сборная Украины потеряла уже четвертого футболиста перед матчем с Францией

Украина потеряла основного футболиста перед матчем с Францией
Сборная Украины по футболу готовится 5 сентября начать квалификацию на чемпионат мира-2026. Первым соперником сине-желтых станет команда Франции.
О четвертой потере перед матчем на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Сборная потеряла форварда
Ребров объявил о травме нападающего Романа Яремчука, что стало четвертой потерей для "сине-желтых" перед стартом в квалификации на ЧМ-2026.
Ребров рассказал, что Роман получил повреждение еще в матчах за "Олимпиакос".
До Яремчука с составом уже выбыли травмированные Александр Тымчик, Виталий Миколенко и вратарь "Реала" Андрей Лунин. Все получили повреждения в своих клубах.
На их место Ребров довызвал полузащитника "Динамо" Назара Волошина, защитников "Полесья" Богдана Михайличенко и "Динамо" Владислава Дубинчака, и вратаря "Аль-Шабаба" Георгия Бущана.
Ребров сказал, что после анализа снимков было решено разрешить ему тренироваться с командой.
"К сожалению, не все в строю, но это не впервые, когда мы сталкиваемся с травмами. Такое случается, но все, кто есть в расположении, настроены серьезно, и я уверен, что мы дадим бой", — отметил Ребров.
Последний раз Яремчук выходил за сборную в товарищеском турнире "Canadian Shield" в Канаде, сыграв в победном матче против Новой Зеландии.
