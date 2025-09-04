Сборная Украины потеряла уже четвертого футболиста перед матчем с Францией

Главный тренер Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу готовится 5 сентября начать квалификацию на чемпионат мира-2026. Первым соперником сине-желтых станет команда Франции.

О четвертой потере перед матчем на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Реклама

Читайте также:

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Сборная потеряла форварда

Ребров объявил о травме нападающего Романа Яремчука, что стало четвертой потерей для "сине-желтых" перед стартом в квалификации на ЧМ-2026.

Ребров рассказал, что Роман получил повреждение еще в матчах за "Олимпиакос".

До Яремчука с составом уже выбыли травмированные Александр Тымчик, Виталий Миколенко и вратарь "Реала" Андрей Лунин. Все получили повреждения в своих клубах.

На их место Ребров довызвал полузащитника "Динамо" Назара Волошина, защитников "Полесья" Богдана Михайличенко и "Динамо" Владислава Дубинчака, и вратаря "Аль-Шабаба" Георгия Бущана.

Ребров сказал, что после анализа снимков было решено разрешить ему тренироваться с командой.

"К сожалению, не все в строю, но это не впервые, когда мы сталкиваемся с травмами. Такое случается, но все, кто есть в расположении, настроены серьезно, и я уверен, что мы дадим бой", — отметил Ребров.

Последний раз Яремчук выходил за сборную в товарищеском турнире "Canadian Shield" в Канаде, сыграв в победном матче против Новой Зеландии.

Напомним, наставник сборной Украины Сергей Ребров может быть заменен уже в сентябре.

В киевском "Динамо" уволят Александра Шовковского не раньше декабря.

Сотрудники СБУ могли открыть уголовное дело, на тренера из штаба сборной Украины.