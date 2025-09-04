Видео
Главная Спорт Украина потеряла основного футболиста перед матчем с Францией

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 21:58
Сборная Украины потеряла уже четвертого футболиста перед матчем с Францией
Главный тренер Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу готовится 5 сентября начать квалификацию на чемпионат мира-2026. Первым соперником сине-желтых станет команда Франции.

О четвертой потере перед матчем на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Читайте также:
Роман Яремчук
Роман Яремчук. Фото: УАФ

Сборная потеряла форварда

Ребров объявил о травме нападающего Романа Яремчука, что стало четвертой потерей для "сине-желтых" перед стартом в квалификации на ЧМ-2026.

Ребров рассказал, что Роман получил повреждение еще в матчах за "Олимпиакос".

До Яремчука с составом уже выбыли травмированные Александр Тымчик, Виталий Миколенко и вратарь "Реала" Андрей Лунин. Все получили повреждения в своих клубах.

На их место Ребров довызвал полузащитника "Динамо" Назара Волошина, защитников "Полесья" Богдана Михайличенко и "Динамо" Владислава Дубинчака, и вратаря "Аль-Шабаба" Георгия Бущана.

Ребров сказал, что после анализа снимков было решено разрешить ему тренироваться с командой.

"К сожалению, не все в строю, но это не впервые, когда мы сталкиваемся с травмами. Такое случается, но все, кто есть в расположении, настроены серьезно, и я уверен, что мы дадим бой", — отметил Ребров.

Последний раз Яремчук выходил за сборную в товарищеском турнире "Canadian Shield" в Канаде, сыграв в победном матче против Новой Зеландии.

Напомним, наставник сборной Украины Сергей Ребров может быть заменен уже в сентябре.

В киевском "Динамо" уволят Александра Шовковского не раньше декабря.

Сотрудники СБУ могли открыть уголовное дело, на тренера из штаба сборной Украины.

футбол Сборная Украины по футболу Роман Яремчук Сергей Ребров травма
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
