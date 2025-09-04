Ребров пояснив відсутність Андрія Ярмоленка у складі збірної України

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Національна збірна України 5 вересня розпочне відбір на чемпіонат світу з футболу. Перед першою грою проти Франції команда втратила вже чотирьох футболістів.

Перед грою на пресконференції головний тренер України Сергій Ребров розповів, чому не викликає на матчі ветерана команди Андрія Ярмоленка.

Ребров висловився про Ярмоленка

Ребров відповів на питання щодо відсутності Ярмоленка в складі на кваліфікаційні матчі ЧС-2026. На зауваження про його літню заяву, що без товариських матчів Ярмоленко точно був би в команді, тренер пояснив, що ситуація змінилася через високу конкуренцію на позиції.

"Тому що на цю позицію велика конкуренція. Зараз ми викликали цих виконавців, але Андрій — це потенційний гравець збірної", — зазначив наставник.

Ребров підкреслив, що двері для досвідченого футболіста залишаються відкритими. Можливо, гравця розглядають на поїздку на чемпіонат світу, якщо Україна на нього вийде.

Також тренер поділився думками про стан гравців напередодні кваліфікаційних матчів ЧС-2026. За його словами, ігрова практика завжди залишається ключовою, і представники українських клубів мають її у великій кількості, оскільки вони приїхали втомленими.

"Занадто багато. Зараз ми не могли провести навіть два тренування, тому що хлопці були дуже втомлені, і переважно це було відновлення", — розповів Ребров.

