Дешам відзначив сильні сторони України перед матчем із Францією

Дідьє Дешам під час тренування. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думкою про силу команди Сергія Реброва напередодні матчу кваліфікації ЧС-2026. Поєдинок відбудеться 5 вересня у Вроцлаві та стане одним із ключових у групі D.

Дешам запевнив, що його команда поважає противника і знає його реальну силу, повідомляє L'Equipe.

Реклама

Читайте також:

Французький фахівець зазначив, що в України зібрані футболісти з великим досвідом гри в Європі, багато з яких виступали за донецький "Шахтар" або топклуби континенту. За його словами, такий кістяк дає змогу збірній впевнено почуватися проти будь-якого суперника.

Чого побоюється тренер збірної Франції

Особливу увагу Дешам приділив організації гри українців. Він наголосив, що команда вміє якісно діяти в обороні та часто використовує несподівані комбінації в атаці, які важко передбачити. Саме такі моменти, вважає наставник, можуть створити труднощі для Франції.

Дідьє Дешам та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Benoit Tessier

"За тими матчами, що я бачив, у них до автоматизму доведено багато елементів гри, особливо в позиційній обороні. У цієї команди є підступні комбінації, які складно прорахувати, і такі епізоди можуть змусити нас понервувати. Щоб домогтися успіху, нам потрібно грати дисципліновано і максимально використовувати свої сильні сторони", — пояснив Дешам.

Нагадаємо, головний тренер збірної України розповів, що впливає на його рішення викликати в команду тих чи інших гравців.

Тим часом Сергію Реброву загрожує відставка, якщо команда провалить відбір на ЧС-2026, і вже відомо, хто може очолити національну команду.

Також зміна тренера може відбутися і в київському "Динамо", але в Олександра Шовковського є шанс зберегти роботу.