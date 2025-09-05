Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дешам пояснив, чому побоюється збірної України

Дешам пояснив, чому побоюється збірної України

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 09:14
Дешам відзначив сильні сторони України перед матчем із Францією
Дідьє Дешам під час тренування. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думкою про силу команди Сергія Реброва напередодні матчу кваліфікації ЧС-2026. Поєдинок відбудеться 5 вересня у Вроцлаві та стане одним із ключових у групі D.

Дешам запевнив, що його команда поважає противника і знає його реальну силу, повідомляє L'Equipe.

Реклама
Читайте також:

Французький фахівець зазначив, що в України зібрані футболісти з великим досвідом гри в Європі, багато з яких виступали за донецький "Шахтар" або топклуби континенту. За його словами, такий кістяк дає змогу збірній впевнено почуватися проти будь-якого суперника.

Чого побоюється тренер збірної Франції

Особливу увагу Дешам приділив організації гри українців. Він наголосив, що команда вміє якісно діяти в обороні та часто використовує несподівані комбінації в атаці, які важко передбачити. Саме такі моменти, вважає наставник, можуть створити труднощі для Франції.

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе
Дідьє Дешам та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Benoit Tessier

"За тими матчами, що я бачив, у них до автоматизму доведено багато елементів гри, особливо в позиційній обороні. У цієї команди є підступні комбінації, які складно прорахувати, і такі епізоди можуть змусити нас понервувати. Щоб домогтися успіху, нам потрібно грати дисципліновано і максимально використовувати свої сильні сторони", — пояснив Дешам.

Нагадаємо, головний тренер збірної України розповів, що впливає на його рішення викликати в команду тих чи інших гравців.

Тим часом Сергію Реброву загрожує відставка, якщо команда провалить відбір на ЧС-2026, і вже відомо, хто може очолити національну команду.

Також зміна тренера може відбутися і в київському "Динамо", але в Олександра Шовковського є шанс зберегти роботу.

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації