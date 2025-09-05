Дешам відзначив сильні сторони України перед матчем із Францією

Дешам пояснив, чому побоюється збірної України
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думкою про силу команди Сергія Реброва напередодні матчу кваліфікації ЧС-2026. Поєдинок відбудеться 5 вересня у Вроцлаві та стане одним із ключових у групі D.
Дешам запевнив, що його команда поважає противника і знає його реальну силу, повідомляє L'Equipe.
Французький фахівець зазначив, що в України зібрані футболісти з великим досвідом гри в Європі, багато з яких виступали за донецький "Шахтар" або топклуби континенту. За його словами, такий кістяк дає змогу збірній впевнено почуватися проти будь-якого суперника.
Чого побоюється тренер збірної Франції
Особливу увагу Дешам приділив організації гри українців. Він наголосив, що команда вміє якісно діяти в обороні та часто використовує несподівані комбінації в атаці, які важко передбачити. Саме такі моменти, вважає наставник, можуть створити труднощі для Франції.
"За тими матчами, що я бачив, у них до автоматизму доведено багато елементів гри, особливо в позиційній обороні. У цієї команди є підступні комбінації, які складно прорахувати, і такі епізоди можуть змусити нас понервувати. Щоб домогтися успіху, нам потрібно грати дисципліновано і максимально використовувати свої сильні сторони", — пояснив Дешам.
Нагадаємо, головний тренер збірної України розповів, що впливає на його рішення викликати в команду тих чи інших гравців.
Тим часом Сергію Реброву загрожує відставка, якщо команда провалить відбір на ЧС-2026, і вже відомо, хто може очолити національну команду.
Також зміна тренера може відбутися і в київському "Динамо", але в Олександра Шовковського є шанс зберегти роботу.
Читайте Новини.LIVE!