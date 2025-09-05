Шапаренко объяснил, почему верит в победу Украины над Францией

Николай Шапаренко во время тренерской установки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко рассказал, чего он ждет от поединка против Франции в стартовом туре отбора к чемпионату мира-2026. Игра пройдет уже сегодня во Вроцлаве.

Шапаренко выделил в составе соперника не только Килиана Мбаппе, но и Брадли Баркола, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Николай Шапаренко отметил, что у него уже был опыт встреч со сборной Франции, но все прошлое остается позади, а сейчас важно сосредоточиться на будущем. По его словам, команда должна доказать, что способна играть на равных с одним из фаворитов мирового футбола.

Николай Шапаренко работает на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сильные стороны команды Реброва

Шапаренко подчеркнул, что нынешняя сборная Украины отличается большим количеством игроков, выступающих за рубежом. Это, по его мнению, позволяет постепенно усиливать команду и повышать ее уровень год от года.

"Главное сейчас — верить в себя и действовать максимально компактно, помогая друг другу в обороне. Только так можно рассчитывать на достойный результат против Франции. Мы хотим показать, что способны бороться и добиваться победы", — заявил Шапаренко.

Стартовый матч отбора на ЧМ-2026 Украина — Франция пройдет в пятницу, 5 сентября, в 21:45 в Польше.

Напомним, в случае неудачных результатов в отборочной кампании "сине-желтых" могут ждать серьезные изменения, которые коснутся всей команды.

