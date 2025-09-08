Чи Олександрія звільнятиме Нестеренка — що відомо

Кирило Нестеренко під час тренування. Фото: instagram.com/nesterenko_kyrylo/

Керівництво "Олександрії" не розглядає варіант із відставкою головного тренера Кирила Нестеренка, попри серію невдач у новому сезоні.

У клубі вважають, що робити різкі кроки зараз передчасно, адже склад команди було суттєво оновлено під час літнього трансферного вікна, повідомляє Sport.ua.

Терпіння в "Олександрії" готові проявити до зимового міжсезоння. Саме тоді буде підбито проміжні підсумки роботи молодого фахівця та ухвалено рішення про його майбутнє.

Потенційне підсилення "Олександрії". Фото: instagram.com/nesterenko_kyrylo/

У клубі зазначають, що 33-річний тренер має потенціал, який можна порівняти з кейсом Руслана Ротаня. Той також починав із перебудови команди, а пізніше вивів "Олександрію" на рівень срібних призерів чемпіонату України.

Невдалий старт для нової "Олександрії"

Нагадаємо, що Нестеренко очолив команду влітку, змінивши Ротаня на посаді головного тренера. Поки що під його керівництвом "Олександрія" програла всі 6 офіційних матчів сезону, забивши лише 2 голи та пропустивши 16.

Після чотирьох турів чемпіонату України команда посідає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Однак у клубі впевнені, що тренер зможе налагодити гру і змінити ситуацію в найближчі місяці.

Нагадаємо, колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан готується повернутися до роботи та вже веде переговори з відомим клубом.