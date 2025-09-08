Видео
Главная Спорт Ванат ответил на критику своего поведения

Ванат ответил на критику своего поведения

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 10:31
Ванат рассказал о стиле игры и поведении на поле
Владислав Ванат в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Центральный нападающий "Жироны" и сборной Украины Владислав Ванат поделился мыслями о том, как он действует на поле и почему его стиль иногда вызывает критику.

В интервью пресс-службе "Динамо" форвард подчеркнул, что эмоции являются частью футбола, а его поведение не выходит за рамки допустимого.

Читайте также:

Владислав Ванат отметил, что в юности специально анализировал действия соперников, чтобы находить слабые места. По словам нападающего, особенно это важно в борьбе с высокими защитниками, где приходится искать нестандартные решения. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ванат признался, что иногда использовал провокации в адрес соперников. Такой стиль помогал ему заводить игроков и вынуждать их ошибаться в ключевых моментах матчей.

Сравнение с Суаресом и Костой

Украинский форвард считает, что в футболе были примеры куда более жестких стилей поведения. Он отметил, что несмотря на их резкость, такие игроки, как Луис Суарес и Диего Коста, добивались серьезных результатов, а значит, эмоции тоже могут быть частью успеха.

"Все думают, что я какой-то псих. На самом деле я обычный человек, но на поле нужны эмоции. Иногда приходится заводить соперников, чтобы они ошибались. Если кто-то считает меня психом — пусть так, это тоже часть футбола", — объяснил Ванат. 

Напомним, руководство "Александрии" обозначило временные рамки, во время которых у главного тренера команда сохранится кредит доверия. 

Экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан ведет переговоры с известным европейским клубом, который остался без тренера. 

