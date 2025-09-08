Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ванат відповів на критику своєї поведінки

Ванат відповів на критику своєї поведінки

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 10:31
Ванат порівняв себе із зіркою світового футболу
Владислав Ванат у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Центральний нападник "Жирони" та збірної України Владислав Ванат поділився думками про те, як він діє на полі й чому його стиль іноді викликає критику.

В інтерв'ю пресслужбі "Динамо" форвард наголосив, що емоції є частиною футболу, а його поведінка не виходить за межі допустимого.

Реклама
Читайте також:

Владислав Ванат зазначив, що в юності спеціально аналізував дії суперників, щоб знаходити слабкі місця. За словами нападника, особливо це важливо в боротьбі з високими захисниками, де доводиться шукати нестандартні рішення.

Владислав Ванат
Владислав Ванат під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ванат зізнався, що іноді використовував провокації на адресу суперників. Такий стиль допомагав йому заводити гравців та змушувати їх помилятися в ключових моментах матчів.

Порівняння із Суаресом і Костою

Український форвард вважає, що у футболі були приклади куди більш жорстких стилів поведінки. Він зазначив, що попри їхню різкість, такі гравці, як Луїс Суарес і Дієго Коста, домагалися серйозних результатів, а значить, емоції теж можуть бути частиною успіху.

"Усі думають, що я якийсь псих. Насправді я звичайна людина, але на полі потрібні емоції. Іноді доводиться заводити суперників, щоб вони помилялися. Якщо хтось вважає мене психом — нехай так, це теж частина футболу", — пояснив Ванат.

Нагадаємо, керівництво "Олександрії" окреслило часові рамки, під час яких у головного тренера команда збереже кредит довіри.

Екснаставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан веде переговори з відомим європейським клубом, який залишився без тренера.

спорт футбол Збірна України з футболу Владислав Ванат Жирона
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації