Ванат порівняв себе із зіркою світового футболу

Ванат відповів на критику своєї поведінки
Центральний нападник "Жирони" та збірної України Владислав Ванат поділився думками про те, як він діє на полі й чому його стиль іноді викликає критику.
В інтерв'ю пресслужбі "Динамо" форвард наголосив, що емоції є частиною футболу, а його поведінка не виходить за межі допустимого.
Владислав Ванат зазначив, що в юності спеціально аналізував дії суперників, щоб знаходити слабкі місця. За словами нападника, особливо це важливо в боротьбі з високими захисниками, де доводиться шукати нестандартні рішення.
Ванат зізнався, що іноді використовував провокації на адресу суперників. Такий стиль допомагав йому заводити гравців та змушувати їх помилятися в ключових моментах матчів.
Порівняння із Суаресом і Костою
Український форвард вважає, що у футболі були приклади куди більш жорстких стилів поведінки. Він зазначив, що попри їхню різкість, такі гравці, як Луїс Суарес і Дієго Коста, домагалися серйозних результатів, а значить, емоції теж можуть бути частиною успіху.
"Усі думають, що я якийсь псих. Насправді я звичайна людина, але на полі потрібні емоції. Іноді доводиться заводити суперників, щоб вони помилялися. Якщо хтось вважає мене психом — нехай так, це теж частина футболу", — пояснив Ванат.
Нагадаємо, керівництво "Олександрії" окреслило часові рамки, під час яких у головного тренера команда збереже кредит довіри.
Екснаставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан веде переговори з відомим європейським клубом, який залишився без тренера.
Читайте Новини.LIVE!