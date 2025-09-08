Ванат порівняв себе із зіркою світового футболу

Владислав Ванат у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Центральний нападник "Жирони" та збірної України Владислав Ванат поділився думками про те, як він діє на полі й чому його стиль іноді викликає критику.

В інтерв'ю пресслужбі "Динамо" форвард наголосив, що емоції є частиною футболу, а його поведінка не виходить за межі допустимого.

Владислав Ванат зазначив, що в юності спеціально аналізував дії суперників, щоб знаходити слабкі місця. За словами нападника, особливо це важливо в боротьбі з високими захисниками, де доводиться шукати нестандартні рішення.

Владислав Ванат під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ванат зізнався, що іноді використовував провокації на адресу суперників. Такий стиль допомагав йому заводити гравців та змушувати їх помилятися в ключових моментах матчів.

Порівняння із Суаресом і Костою

Український форвард вважає, що у футболі були приклади куди більш жорстких стилів поведінки. Він зазначив, що попри їхню різкість, такі гравці, як Луїс Суарес і Дієго Коста, домагалися серйозних результатів, а значить, емоції теж можуть бути частиною успіху.

"Усі думають, що я якийсь псих. Насправді я звичайна людина, але на полі потрібні емоції. Іноді доводиться заводити суперників, щоб вони помилялися. Якщо хтось вважає мене психом — нехай так, це теж частина футболу", — пояснив Ванат.

