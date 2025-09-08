Азербайджан — Україна — де та коли дивитись матч

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Після поразки від Франції збірна України готується до другого поєдинку відбору на чемпіонат світу 2026 року. Суперником команди Сергія Реброва стане Азербайджан.

Українські вболівальники зможуть побачити це протистояння в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

У вівторок, 9 вересня, збірна України проведе другий матч групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026. Гра проти команди Азербайджану відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Початок зустрічі заплановано на 19:00 за київським часом.

Георгій Судаков чекає на шанс проявити себе. Фото: instagram.com/uafukraine/

Група D, у якій виступає Україна, включає також збірні Франції та Ісландії. У першому турі українці поступилися французам (0:2), а ісландці впевнено обіграли Азербайджан (5:0), що додає інтриги майбутньому матчу.

Де дивитися матч Азербайджан — Україна

Пряму трансляцію поєдинку покаже медіасервіс MEGOGO та безкоштовний телеканал "Megogo Спорт" у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. Також зустріч буде доступна у форматі текстової онлайн-трансляції на спортивних сайтах.

Збірна України підходить до матчу після поразки від Франції та змушена розв'язувати кадрові питання. До заявки не потрапили Віктор Циганков і Владислав Дубінчак, а місце у воротах зайняв Георгій Бущан після травми Андрія Луніна. Саме від гри лідерів та концентрації команди залежатиме результат зустрічі в Баку.

