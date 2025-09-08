Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Що чекати від поєдинку Україна — Азербайджан

Що чекати від поєдинку Україна — Азербайджан

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 11:01
Азербайджан — Україна — де та коли дивитись матч
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Після поразки від Франції збірна України готується до другого поєдинку відбору на чемпіонат світу 2026 року. Суперником команди Сергія Реброва стане Азербайджан.

Українські вболівальники зможуть побачити це протистояння в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У вівторок, 9 вересня, збірна України проведе другий матч групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026. Гра проти команди Азербайджану відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Початок зустрічі заплановано на 19:00 за київським часом.

Георгий Судаков
Георгій Судаков чекає на шанс проявити себе. Фото: instagram.com/uafukraine/

Група D, у якій виступає Україна, включає також збірні Франції та Ісландії. У першому турі українці поступилися французам (0:2), а ісландці впевнено обіграли Азербайджан (5:0), що додає інтриги майбутньому матчу.

Де дивитися матч Азербайджан — Україна

Пряму трансляцію поєдинку покаже медіасервіс MEGOGO та безкоштовний телеканал "Megogo Спорт" у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. Також зустріч буде доступна у форматі текстової онлайн-трансляції на спортивних сайтах.

Збірна України підходить до матчу після поразки від Франції та змушена розв'язувати кадрові питання. До заявки не потрапили Віктор Циганков і Владислав Дубінчак, а місце у воротах зайняв Георгій Бущан після травми Андрія Луніна. Саме від гри лідерів та концентрації команди залежатиме результат зустрічі в Баку.

Нагадаємо, в українській команді "Олександрія" триває криза, але керівництво не поспішає звільняти головного тренера.

Знаменитий Зінедін Зідан готується до тріумфального повернення до активної кар'єри, він уже обрав новий клуб.

спорт Азербайджан футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації