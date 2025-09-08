Видео
Бех-Романчук оставила должность спортивного "чиновника" в ФЛАУ

Бех-Романчук оставила должность спортивного "чиновника" в ФЛАУ

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 07:31
Бех-Романчук покинула ФЛАУ из-за правил международных органов
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сейчас в сложной жизненной ситуации. Ранее она получила четыре года дисквалификации за употребление допинга.

После этого она покинула свою должность в Федерации легкой атлетики Украины, сообщили в ФЛАУ.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук ушла с должности в ФЛАУ

В ФЛАУ сообщили, что Бех-Романчук официально вышла из состава Совета и Комиссии развития ФЛАУ.

Решение спортсменки якобы принято по собственному желанию и связано с невозможностью продолжать работу в уставных органах из-за дисквалификации.

Кроме этого, Бех-Романчук обратилась к Федерации легкой атлетики Хмельницкой области с просьбой сложить полномочия ее президента и покинуть руководящие и рабочие органы.

ФЛАУ выразила благодарность Марине за значительный вклад в развитие легкой атлетики и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что четырехлетняя дисквалификация из-за употребления допинга запрещает отстраненным атлетам занимать должности в спортивных структурах.

Бех-Романчук была чемпионкой Европы-2022 в тройном прыжке, серебряным призером чемпионата мира-2019 в прыжках в длину, вице-чемпионкой мира 2023 в тройном прыжке и золотой медалисткой Европейских игр-2023 в Польше.

Напомним, абсолютный чемпион WBO Александр Усик получил вердикт относительно следующего поединка.

Также 7 сентября российские вооруженные силы ударили по "Дворцу спорта" в Одессе.

Марина Бех Легкая атлетика допинг Дисквалификация ФЛАУ
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
