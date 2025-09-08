Бех-Романчук покинула ФЛАУ из-за правил международных органов

Бех-Романчук оставила должность спортивного "чиновника" в ФЛАУ
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сейчас в сложной жизненной ситуации. Ранее она получила четыре года дисквалификации за употребление допинга.
После этого она покинула свою должность в Федерации легкой атлетики Украины, сообщили в ФЛАУ.
Бех-Романчук ушла с должности в ФЛАУ
В ФЛАУ сообщили, что Бех-Романчук официально вышла из состава Совета и Комиссии развития ФЛАУ.
Решение спортсменки якобы принято по собственному желанию и связано с невозможностью продолжать работу в уставных органах из-за дисквалификации.
Кроме этого, Бех-Романчук обратилась к Федерации легкой атлетики Хмельницкой области с просьбой сложить полномочия ее президента и покинуть руководящие и рабочие органы.
ФЛАУ выразила благодарность Марине за значительный вклад в развитие легкой атлетики и пожелала успехов в дальнейшей карьере.
Отметим, что четырехлетняя дисквалификация из-за употребления допинга запрещает отстраненным атлетам занимать должности в спортивных структурах.
Бех-Романчук была чемпионкой Европы-2022 в тройном прыжке, серебряным призером чемпионата мира-2019 в прыжках в длину, вице-чемпионкой мира 2023 в тройном прыжке и золотой медалисткой Европейских игр-2023 в Польше.
Напомним, абсолютный чемпион WBO Александр Усик получил вердикт относительно следующего поединка.
Также 7 сентября российские вооруженные силы ударили по "Дворцу спорта" в Одессе.
Читайте Новини.LIVE!