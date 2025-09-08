Бех-Романчук покинула ФЛАУ из-за правил международных органов

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сейчас в сложной жизненной ситуации. Ранее она получила четыре года дисквалификации за употребление допинга.

После этого она покинула свою должность в Федерации легкой атлетики Украины, сообщили в ФЛАУ.

Реклама

Читайте также:

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук ушла с должности в ФЛАУ

В ФЛАУ сообщили, что Бех-Романчук официально вышла из состава Совета и Комиссии развития ФЛАУ.

Решение спортсменки якобы принято по собственному желанию и связано с невозможностью продолжать работу в уставных органах из-за дисквалификации.

Кроме этого, Бех-Романчук обратилась к Федерации легкой атлетики Хмельницкой области с просьбой сложить полномочия ее президента и покинуть руководящие и рабочие органы.

ФЛАУ выразила благодарность Марине за значительный вклад в развитие легкой атлетики и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что четырехлетняя дисквалификация из-за употребления допинга запрещает отстраненным атлетам занимать должности в спортивных структурах.

Бех-Романчук была чемпионкой Европы-2022 в тройном прыжке, серебряным призером чемпионата мира-2019 в прыжках в длину, вице-чемпионкой мира 2023 в тройном прыжке и золотой медалисткой Европейских игр-2023 в Польше.

Напомним, абсолютный чемпион WBO Александр Усик получил вердикт относительно следующего поединка.

Также 7 сентября российские вооруженные силы ударили по "Дворцу спорта" в Одессе.