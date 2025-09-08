Відео
Бех-Романчук покинула посаду спортивного "чиновника" у ФЛАУ

Бех-Романчук покинула посаду спортивного "чиновника" у ФЛАУ

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 07:31
Бех-Романчук покинула посты в ФЛАУ после дисквалификации за допинг
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук наразі в складній життєвій ситуації. Раніше вона отримала чотири роки дискваліфікації за вживання допінгу.

Після цього вона покинула свою посаду у Федерації легкої атлетики України, повідомили в ФЛАУ.

Бех-Романчук пішла з посади в ФЛАУ

У ФЛАУ повідомили, що Бех-Романчук офіційно вийшла зі складу Ради та Комісії розвитку ФЛАУ.

Рішення спортсменки начебто прийняте за власним бажанням і пов’язане з неможливістю продовжувати роботу в статутних органах через дискваліфікацію.

Окрім цього, Бех-Романчук звернулася до Федерації легкої атлетики Хмельницької області з проханням скласти повноваження її президента та покинути керівні та робочі органи.

ФЛАУ висловила подяку Марині за значний внесок у розвиток легкої атлетики та побажали успіхів у подальшій кар’єрі.

Зазначимо, що чотирирічна дискваліфікація через вживання допінгу забороняє відстороненим атлетам обіймати посади в спортивних структурах.

Бех-Романчук була чемпіонкою Європи-2022 у потрійному стрибку, срібною призеркою чемпіонату світу-2019 у стрибках у довжину, віцечемпіонкою світу 2023 у потрійному стрибку та золотою медалісткою Європейських ігор-2023 у Польщі.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон WBO Олександр Усик отримав вердикт щодо наступного поєдинку.

Також 7 вересня російські збройні сили вдарили по "Палацу спорту" в Одесі.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
