Бех-Романчук покинула посты в ФЛАУ после дисквалификации за допинг

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук наразі в складній життєвій ситуації. Раніше вона отримала чотири роки дискваліфікації за вживання допінгу.

Після цього вона покинула свою посаду у Федерації легкої атлетики України, повідомили в ФЛАУ.

Бех-Романчук пішла з посади в ФЛАУ

У ФЛАУ повідомили, що Бех-Романчук офіційно вийшла зі складу Ради та Комісії розвитку ФЛАУ.

Рішення спортсменки начебто прийняте за власним бажанням і пов’язане з неможливістю продовжувати роботу в статутних органах через дискваліфікацію.

Окрім цього, Бех-Романчук звернулася до Федерації легкої атлетики Хмельницької області з проханням скласти повноваження її президента та покинути керівні та робочі органи.

ФЛАУ висловила подяку Марині за значний внесок у розвиток легкої атлетики та побажали успіхів у подальшій кар’єрі.

Зазначимо, що чотирирічна дискваліфікація через вживання допінгу забороняє відстороненим атлетам обіймати посади в спортивних структурах.

Бех-Романчук була чемпіонкою Європи-2022 у потрійному стрибку, срібною призеркою чемпіонату світу-2019 у стрибках у довжину, віцечемпіонкою світу 2023 у потрійному стрибку та золотою медалісткою Європейських ігор-2023 у Польщі.

