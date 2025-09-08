Довбик отримав другий шанс у Ромі

Артем Довбик в Італії. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард збірної України Артем Довбик опинився в непростій ситуації після приходу Джана П'єро Гасперіні в "Рому". У перші тижні його адаптація йшла важко, а сам нападник виглядав чужим для нової команди.

Керівництво клубу навіть розглядало його продаж до закриття літнього трансферного вікна, повідомляє TuttoMercato.

Попри чутки, Артем Довбик залишився в італійському клубі. Тренерський штаб позитивно оцінив його старання і самовіддачу на тренуваннях, де форвард повністю викладався, намагаючись довести своє право на місце в складі.

Артем Довбик (ліворуч) у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер "Роми" вирішив дати форварду ще один шанс. За інформацією італійської преси, Гасперіні проводив із Довбиком персональні заняття й обговорював ключові тактичні моменти. На зборах та в наступних тренуваннях фахівець приділяв гравцеві додаткову увагу, відпрацьовуючи комбінації та рухи в атаці.

Друге дихання Довбика

Зараз основним форвардом "Роми" є молодий ірландський нападник Еван Фергюсон. Однак Гасперіні не відкидає можливості використовувати Довбика частіше в найближчих матчах, особливо в умовах насиченого календаря Серії A та єврокубків.

Поки що у двох стартових турах чемпіонату Італії українець провів лише 33 хвилини на полі. Але всередині клубу впевнені, що його фізичні дані та наполегливість можуть зіграти ключову роль у подальшому сезоні, якщо він зуміє використати наданий шанс.

