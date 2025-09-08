В Реале выбрали вратаря, который заменит Куртуа в основе

В Реале нашли замену Куртуа, но это не Лунин
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа обсудил с руководством клуба долгосрочные планы и назвал имя возможного преемника. Неожиданно для многих, голкипера сборной Украины Андрея Лунина в этом разговоре не упоминали.
Внимание Куртуа привлек 19-летний воспитанник академии Фран Гонсалес, сообщает Realmadrid Confidencial.
Юный голкипер уже дебютировал за первую команду в Ла Лиге и регулярно получает игровую практику в "Кастилье". В клубе видят в нем вариант для будущего, особенно учитывая его рост и уверенность в штрафной.
Украинец Андрей Лунин, несмотря на предложения этим летом от "Жироны" и "Фенербахче", отказался от аренды и остался в "Реале". Он объяснил это желанием бороться за место в основе, но пока продолжает оставаться в статусе резервного вратаря.
Кто еще в числе кандидатов
Параллельно в "Реале" рассматривают и другие варианты. В числе потенциальных целей называют опытных вратарей из АПЛ, но ставка на Гонсалеса выглядит стратегической — это возможность вырастить нового лидера в родной системе.
