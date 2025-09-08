Куртуа вибрав наступника у Реалі, це не Лунін

У Реалі знайшли заміну Куртуа, але це не Лунін
Воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа обговорив із керівництвом клубу довгострокові плани та назвав ім'я можливого наступника. Несподівано для багатьох, голкіпера збірної України Андрія Луніна в цій розмові не згадували.
Увагу Куртуа привернув 19-річний вихованець академії Фран Гонсалес, повідомляє Realmadrid Confidencial.
Юний голкіпер уже дебютував за першу команду в Ла-Лізі та регулярно отримує ігрову практику в "Кастільї". У клубі бачать у ньому варіант для майбутнього, особливо з огляду на його зріст та впевненість у штрафному.
Українець Андрій Лунін, попри пропозиції цього літа від "Жирони" та "Фенербахче", відмовився від оренди й залишився в "Реалі". Він пояснив це бажанням боротися за місце в основі, але поки продовжує залишатися в статусі резервного воротаря.
Хто ще серед кандидатів
Паралельно в "Реалі" розглядають й інші варіанти. Серед потенційних цілей називають досвідчених воротарів з АПЛ, але ставка на Гонсалеса виглядає стратегічною — це можливість виростити нового лідера в рідній системі.
