У Реалі знайшли заміну Куртуа, але це не Лунін

У Реалі знайшли заміну Куртуа, але це не Лунін

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 11:31
Куртуа вибрав наступника у Реалі, це не Лунін
Тібо Куртуа (ліворуч) після матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа обговорив із керівництвом клубу довгострокові плани та назвав ім'я можливого наступника. Несподівано для багатьох, голкіпера збірної України Андрія Луніна в цій розмові не згадували.

Увагу Куртуа привернув 19-річний вихованець академії Фран Гонсалес, повідомляє Realmadrid Confidencial.

Читайте також:

Юний голкіпер уже дебютував за першу команду в Ла-Лізі та регулярно отримує ігрову практику в "Кастільї". У клубі бачать у ньому варіант для майбутнього, особливо з огляду на його зріст та впевненість у штрафному.

Фран Гонсалес
Фран Гонсалес працює на тренуванні. Фото: instagram.com/_franglez1

Українець Андрій Лунін, попри пропозиції цього літа від "Жирони" та "Фенербахче", відмовився від оренди й залишився в "Реалі". Він пояснив це бажанням боротися за місце в основі, але поки продовжує залишатися в статусі резервного воротаря.

Хто ще серед кандидатів

Паралельно в "Реалі" розглядають й інші варіанти. Серед потенційних цілей називають досвідчених воротарів з АПЛ, але ставка на Гонсалеса виглядає стратегічною — це можливість виростити нового лідера в рідній системі.

Нагадаємо, форвард збірної України Владислав Ванат відповів критикам після переходу в одну з іспанських команд.

А колишній тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан може очолити відомий турецький клуб після кількох років відпочинку.

спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Тібо Куртуа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
