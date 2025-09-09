Украина в матче с Азербайджаном в квалификации ЧМ-2026 сделала три изменения

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины сыграет матч второго тура квалификации чемпионата мира-2026. Соперником команды Сергея Реброва будет Азербайджан.

Перед игрой в УАФ опубликовали стартовый состав сборной Украины.

Реклама

Читайте также:

Стартовый состав сборной Украины

Ребров, который не любит что-то менять, на этот раз поменял лишь трех футболистов по сравнению с игрой против Франции (0:2).

Вместо центрфорварда Артема Довбика на поле вышел Владислав Ванат. Артем Бондаренко заменил Егора Ярмолюка.

Атакующий полузащитник Олег Очеретько заменил вингера Алексея Гуцуляка. На фланге на этот раз сыграет Георгий Судаков.

Несмотря на усталость в первой игре в стартовом составе сыграют Иван Калюжный и Александр Зинченко.

Напомним, украинский форвард Довбик получил возможность закрепиться в Гасперине.

Украинский голкипер Андрей Лунин получил неутешительные новости в "Реале".