Леоненко посоветовал сборной Украины перестать жаловаться

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины во вторник, 9 сентября, проведет второй матч квалификационного цикла чемпионата мира-2026. Соперником команды Сергея Реброва станет национальная сборная Азербайджана, а игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Бывший форвард "сине-желтых" Виктор Леоненко назвал шансы сборной Украины на победу в интервью BLIK.

Начало встречи Азербайджан — Украина запланировано на 19:00 по киевскому времени. Для украинцев этот поединок станет важной проверкой после поражения от Франции в стартовом туре.

Один из лидеров сборной Украины Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/uafukraine/

Особое внимание к матчу приковано из-за турнирных раскладов. Украина борется за второе место в группе, и потеря очков в Баку может серьезно осложнить борьбу за стыковые игры.

Леоненко дал совет Реброву

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился своим мнением о шансах команды. Он отметил, что Украина должна брать три очка в Азербайджане и избегать разговоров о трудной дороге или усталости.

"Если не обыграем Азербайджан, то тогда вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее. С Францией добыть победу почти нереально, а с Исландией придется выложиться на сто процентов. Пусть хотя бы выиграют 1:0, но важно, чтобы показали качественную игру и не дали повода для критики", — заявил Леоненко.

