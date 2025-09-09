Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Леоненко дал прогноз на игру сборной Украины в Баку

Леоненко дал прогноз на игру сборной Украины в Баку

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:01
Леоненко посоветовал сборной Украины перестать жаловаться
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины во вторник, 9 сентября, проведет второй матч квалификационного цикла чемпионата мира-2026. Соперником команды Сергея Реброва станет национальная сборная Азербайджана, а игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Бывший форвард "сине-желтых" Виктор Леоненко назвал шансы сборной Украины на победу в интервью BLIK.  

Реклама
Читайте также:

Начало встречи Азербайджан — Украина запланировано на 19:00 по киевскому времени. Для украинцев этот поединок станет важной проверкой после поражения от Франции в стартовом туре. 

Анатолий Трубин
Один из лидеров сборной Украины Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/uafukraine/

Особое внимание к матчу приковано из-за турнирных раскладов. Украина борется за второе место в группе, и потеря очков в Баку может серьезно осложнить борьбу за стыковые игры.

Леоненко дал совет Реброву 

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился своим мнением о шансах команды. Он отметил, что Украина должна брать три очка в Азербайджане и избегать разговоров о трудной дороге или усталости.

"Если не обыграем Азербайджан, то тогда вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее. С Францией добыть победу почти нереально, а с Исландией придется выложиться на сто процентов. Пусть хотя бы выиграют 1:0, но важно, чтобы показали качественную игру и не дали повода для критики", — заявил Леоненко.

Напомним, главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо чуть не побил футболистов прямо на поле после матча против Израиля. 

Наставник "Ромы" Джан Пьеро Гасперини готов дать второй шанс в команде форварду сборной Украины Артему Довбику. 

спорт Азербайджан футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Виктор Леоненко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации