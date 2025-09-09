Гаттузо устроил скандал в концовке матча Италии с Израилем

Дженнаро Гаттузо наблюдает за игрой сборной Италии. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Национальная команда Италии провела один из самых ярких матчей отборочного турнира ЧМ-2026, обыграв Израиль со счетом 5:4. Встреча в Венгрии завершилась драматичной развязкой: победный мяч был забит в компенсированное время.

Однако поединок запомнился не только благодаря игре, но и из-за скандала, сообщает Football Italia.

По ходу матча ситуация менялась несколько раз: команды поочередно выходили вперед, Италия даже пропустила два автогола, но сумела вырвать три очка и подняться на второе место в группе. Израиль после поражения остался рядом, имея равное количество очков.

Безумный матч и буйный тренер

Эмоции на поле зашкаливали. Уже после финального свистка завязалась потасовка, в которой игроки пытались высказать друг другу все недосказанное. Главный тренер Италии Дженнаро Гаттузо не остался в стороне и в сердцах выкрикнул оппонентам несколько оскорблений на разных языках.

Дженнаро Гаттузо после игры. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Сам Гаттузо назвал встречу самым безумным матчем в своей жизни. Он признался, что доволен характером команды, но обеспокоен игрой в обороне. Наставник подчеркнул, что Италия слишком легко пропускает нелепые мячи и пообещал работать над этим аспектом.

В то же время тренер отметил, что победы в таких условиях закаляют характер сборной. По его словам, именно такие эмоции и сумасшедшие концовки делают футбол настоящим.

