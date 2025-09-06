Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гаттузо побил игроков сборной Италии в первом же матче

Гаттузо побил игроков сборной Италии в первом же матче

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 14:02
Гаттузо встряхнул игроков Италии пощечинами в раздевалке
Дженнаро Гаттузо воздействует на игроков. Фото: RAlessandro Garofaloeuters/

Сборная Италии начала новый цикл с крупной победы над Эстонией со счетом 5:0 в рамках отбора на ЧМ-2026. Для нового наставника Дженнаро Гаттузо этот матч стал дебютным, и он сразу нашел способ встряхнуть команду.

Наставник "скуадры адзурры" использовал жесткие методы, чтобы привести в чувство своих подопечных, сообщает Football Italia

Реклама
Читайте также:

Александро Бастони намекнул, что тренер дал "несколько пощечин", чтобы игроки действовали смелее. Вскоре это подтвердил Джакомо Распадори, который вышел на замену и за полторы минуты отметился ассистом и голом. 

Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо во время матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

По словам нападающего, речь идет не о метафоре: Гаттузо действительно применял такие методы, чтобы повысить концентрацию и напомнить игрокам о важности формы сборной. Это стало частью его подхода, построенного на характере и эмоциональной заряженности. 

Джакомо Распадори
Джакомо Распадори празднует гол. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Эффект Гаттузо в сборной Италии

Распадори отметил, что команда быстро уловила дух нового тренера. Игроки почувствовали, что за сборную нужно биться до конца, а пять голов в ворота Эстонии стали лучшим подтверждением нового курса.

"Да, я получил настоящую пощечину и удар по шее. Это был способ встряхнуть нас и добавить решимости. Мы знаем, что должны играть агрессивно и забивать больше. Сегодня показали конкретный футбол от начала до конца, и важно продолжить в том же духе", — рассказал Распадори. 

Напомним, игровой день для многих сборных был омрачен травмами. Лидер Испании Ламин Ямаль даже не смог доиграть свой матч. 

Получил повреждение и Усман Дембеле, который был заменен во втором тайме матча с Украиной. 

спорт футбол Дженнаро Гаттузо ЧМ-2026 по футболу Сборная Италии по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации