Гаттузо встряхнул игроков Италии пощечинами в раздевалке

Гаттузо побил игроков сборной Италии в первом же матче
Сборная Италии начала новый цикл с крупной победы над Эстонией со счетом 5:0 в рамках отбора на ЧМ-2026. Для нового наставника Дженнаро Гаттузо этот матч стал дебютным, и он сразу нашел способ встряхнуть команду.
Наставник "скуадры адзурры" использовал жесткие методы, чтобы привести в чувство своих подопечных, сообщает Football Italia.
Александро Бастони намекнул, что тренер дал "несколько пощечин", чтобы игроки действовали смелее. Вскоре это подтвердил Джакомо Распадори, который вышел на замену и за полторы минуты отметился ассистом и голом.
По словам нападающего, речь идет не о метафоре: Гаттузо действительно применял такие методы, чтобы повысить концентрацию и напомнить игрокам о важности формы сборной. Это стало частью его подхода, построенного на характере и эмоциональной заряженности.
Эффект Гаттузо в сборной Италии
Распадори отметил, что команда быстро уловила дух нового тренера. Игроки почувствовали, что за сборную нужно биться до конца, а пять голов в ворота Эстонии стали лучшим подтверждением нового курса.
"Да, я получил настоящую пощечину и удар по шее. Это был способ встряхнуть нас и добавить решимости. Мы знаем, что должны играть агрессивно и забивать больше. Сегодня показали конкретный футбол от начала до конца, и важно продолжить в том же духе", — рассказал Распадори.
Напомним, игровой день для многих сборных был омрачен травмами. Лидер Испании Ламин Ямаль даже не смог доиграть свой матч.
Получил повреждение и Усман Дембеле, который был заменен во втором тайме матча с Украиной.
Читайте Новини.LIVE!