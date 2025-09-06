Гаттузо встряхнул игроков Италии пощечинами в раздевалке

Дженнаро Гаттузо воздействует на игроков. Фото: RAlessandro Garofaloeuters/

Сборная Италии начала новый цикл с крупной победы над Эстонией со счетом 5:0 в рамках отбора на ЧМ-2026. Для нового наставника Дженнаро Гаттузо этот матч стал дебютным, и он сразу нашел способ встряхнуть команду.

Наставник "скуадры адзурры" использовал жесткие методы, чтобы привести в чувство своих подопечных, сообщает Football Italia.

Александро Бастони намекнул, что тренер дал "несколько пощечин", чтобы игроки действовали смелее. Вскоре это подтвердил Джакомо Распадори, который вышел на замену и за полторы минуты отметился ассистом и голом.

Дженнаро Гаттузо во время матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

По словам нападающего, речь идет не о метафоре: Гаттузо действительно применял такие методы, чтобы повысить концентрацию и напомнить игрокам о важности формы сборной. Это стало частью его подхода, построенного на характере и эмоциональной заряженности.

Джакомо Распадори празднует гол. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Эффект Гаттузо в сборной Италии

Распадори отметил, что команда быстро уловила дух нового тренера. Игроки почувствовали, что за сборную нужно биться до конца, а пять голов в ворота Эстонии стали лучшим подтверждением нового курса.

"Да, я получил настоящую пощечину и удар по шее. Это был способ встряхнуть нас и добавить решимости. Мы знаем, что должны играть агрессивно и забивать больше. Сегодня показали конкретный футбол от начала до конца, и важно продолжить в том же духе", — рассказал Распадори.

Напомним, игровой день для многих сборных был омрачен травмами. Лидер Испании Ламин Ямаль даже не смог доиграть свой матч.

Получил повреждение и Усман Дембеле, который был заменен во втором тайме матча с Украиной.